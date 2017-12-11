Комиссия Роскосмоса установила причины аварии ракеты-носителя "Союз", запущенной с космодрома Восточный - Рогозин



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Итоги будут объявлены 12 декабря и определена степень виновности должностных лиц

Каир. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Комиссия Роскосмоса завершила работу по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союза" с космодрома Восточный, о ее результатах работы станет известно во вторник, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

'Только что завершила работу аварийная комиссия", - сказал он в понедельникжурналистам, отметив, что пока не знает ее результатов.

"Вся информация будет только завтра", - добавил вице-премьер.

Он пояснил, что речь идет о комиссии Роскосмоса.

"С учетом требований правительства, они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию", - добавил Д.Рогозин.

По его словам, "это никак не снимает вопросы, связанные с работой другой комиссии, так называемой специальной комиссии под руководством Юрия Коптева, которая должна проанализировать всю степень контроля самого Роскосмоса за обеспечением необходимого качества при подготовке пусков".

Д.Рогозин заявил, что результаты работы этой комиссии будут позже, "поскольку работа еще шире, она касается всей системы качества, которая создана в Роскосмосе".