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Болгария просит РСК "МиГ" отремонтировать 15 истребителей за $49 млн

12.12.2017 Коммерсантъ 132 0
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Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29
Демонстрационный пилотаж истребителя МиГ-29 (бортовой номер "23") ВВС Болгарии, пилотировавшегося командующим ВВС Болгарии и нынешним (с конца 2016 года) президентом Болгарии генерал-лейтенантом Руменом Радевым на авиашоу "Това сме ние". София, 11.10.2014.
Источник: www.vbox7.com

Министерство обороны Болгарии обратилось к ракетостроительной корпорации "МиГ" с просьбой отремонтировать 15 истребителей - 12 одноместных МиГ-29А и трех учебно-боевых МиГ-29УБ. Контракт оценивается в $49 млн.

Как отмечается в мотивировочной части заявки на госзакупку, ремонт истребителей необходим из-за "исключительной важности национальной безопасности и обороны страны", а также "бесперебойного исполнения задач по (…) международным обязательствам Болгарии по охране воздушного пространства НАТО". "Самолет МиГ-29 - основной истребитель, который несет непрерывное боевое дежурство для выполнения этих задач",- говорится в заявке.

В заявке не указывается, идет ли речь о новом контракте или же заключенном в феврале. Напомним, согласно первоначальному решению болгарских властей, МиГи должны были ремонтироваться в Польше. Стоимость работ оценивалась в €1 млн за 1 самолет. Однако военная прокуратура Болгарии сочла соглашение наносящим ущерб государственной казне и предъявила обвинения в злоупотреблении служебным положением главе Минобороны Николаю Ненчеву.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Болгария
Польша
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК

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