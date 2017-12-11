Россия и Китай проводят совместные учения по отражению ракетных угроз
|
|
Китайские военнослужащие на палубе эсминца Ши Цзячжуан.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РФ и КНР проводятся командно-штабное учение по ПРО, будут отработано взаимодействие по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В соответствии с решением глав оборонных ведомств России и Китая в Пекине на базе Научно-исследовательского института противовоздушной и противоракетной обороны Академии ВВС НОАК проводится второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне "Воздушно-космическая безопасность-2017".
"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы взаимодействия группировок ПВО-ПРО России и Китая по совместному отражению ракетных угроз со стороны "третьих" стран", - говорится в сообщении.
|
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.12.2017 Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники
11.12.2017 Новый импульс гособоронзаказу дан в Сочи
11.12.2017 Великое наследие императора Николая I
29.11.2017 Остаться в полуживых
28.11.2017 Российская армия перешла в 3D
27.11.2017 Проект договора о военном сотрудничестве с Ботсваной одобрен правительством РФ
20.11.2017 Россия и Китай проведут компьютерные учения по ПРО
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова