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Филиппины закупают очередные 345 южнокорейских военных грузовиков

12.12.2017 bmpd.livejournal.com 94 0
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Как сообщили филиппинские СМИ, министерство национальной обороны Филиппин обнародовало информацию о заключении им в октябре 2017 года контрактов с южнокорейским государственным внешнеторговым объединением Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) на приобретение для армии и морской пехоты Филиппин 345 военных грузовых автомобилей производства южнокорейской корпорации KIA Motors (входящей в состав Hyundai Motor Group).

Военный грузовой автомобиль KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны сил специального назначения Филиппин. 21.11.2011 (с) Next Base II

Согласно контракту стоимостью 1,419821 млрд филиппинских песо (около 28 млн долл США) армии и морской пеххоте Филиппин будут поставлены 227 военных грузовых автомобилей KIA KM250 грузоподъемностью 2,5 тонны с колесной формулой 6х6, а также десять таких автомобилей в варианте ремонтно-эвакуационных машин.

Согласно другому контракту стоимостью 313,956 млн песо (около 6,2 млн долл), морской пехоте Филиппин будут поставлены 108 легких военных грузовых автомобилей KIA KM450 грузоподъемностью 1,25 тонны с колесной формулой 4х4. Сообщается, что часть этих машин КМ450 будет использована для установки вооружения.

Со стороны bmpd укажем, что ранее за последнее десятилетие министерство национальной обороны Филиппин уже приобрело в Южной Корее до 1800 автомобилей КМ450, до 250 грузовиков КМ250 и 20 пятитонных грузовиков КМ500. Сообщается, что сейчас филиппинские военные ведут переговоры о закупке разработанной KIA Motors новой легкой бронированной машины KLTV, в том числе с возможностью организации ее сборки на Филиппинах.

Легкий военный грузовой автомобиль KIA KM450 грузоподъемностью 1,25 тонны ВВС Филиппин. 2014 год (с) www.facebook.com/TimberlandMotorParts
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
Hyundai

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