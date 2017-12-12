Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника



Марат Нургужин.

Источник: © Пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.Источник: © Пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

О работе в Казахстане над совместным с Россией проектом "Байтерек" и развитии космической отрасли республики рассказал в интервью ТАСС вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

— Марат Рахмалиевич, важное направление вашей работы связано с созданием космического ракетного комплекса "Байтерек" — одним из главных совместных казахстанско-российских проектов. Когда будет готов эскизный проект "Байтерека"?

— По информации госкорпорации "Роскосмос", в настоящее время разрабатывается эскизный проект на ракету-носитель среднего класса нового поколения, защита которого планируется до конца 2017 года. Этот эскизный проект станет основой для создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек".

— Когда планируется завершить технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек"? Какие суммы вложений со стороны Казахстана и России запланированы?

— Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта "Байтерек" в настоящее время разрабатывается, его планируют завершить в марте 2018 года. Далее будут проведены необходимые экспертизы ТЭО.

Выделение финансовых средств по проекту "Байтерек" предполагается в октябре-ноябре 2018 года. Казахстан будет финансировать создание стартового и технического комплексов КРК "Байтерек" из республиканского бюджета. Сумма вложений будут определена по результатам разработки ТЭО. Российской стороной будет финансироваться создание ракеты-носителя среднего класса в рамках Федеральной космической программы на 2016–2025 годы.

— Россия планирует направить свыше 1 млрд рублей на модернизацию аэропорта "Крайний" на Байконуре в 2018–2019 годах. Какие работы там намерены провести?

— По имеющейся информации, в рамках модернизации аэропорта "Крайний" российская сторона планирует завершить реконструкцию рулежных дорожек, светосигнального оборудования и перрона, что позволит принимать круглосуточно и в любых погодных условиях все типы самолетов.

— РФ передала Казахстану ведение работ по открытию нового района падения частей ракеты-носителя в Костанайской области. Будут ли там соблюдены вопросы экологической безопасности?

— В настоящее время продолжается проработка вопроса о возможности открытия нового района падения частей ракеты-носителя на территории Джангельдинского района Костанайской области в соответствии с законодательством Казахстана. В случае открытия такого района его эксплуатация будет осуществляться в соответствии с межправительственным соглашением.

Порядок использования района падения предусматривает предоставление права временного землепользования на период пуска (время использования района падения на одном пуске — 2–3 суток — прим. ТАСС). В соответствии с утвержденным графиком будет происходить оповещение местных исполнительных органов и населения о предстоящем пуске, обеспечиваться меры безопасности внутри района падения и на прилегающей территории.

После пуска пройдут необходимые работы по очистке района падения и вывозу упавших фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2". Кроме того, специализированная организация "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" будет вести экологический мониторинг, включающий отбор и анализ проб почвы, воды, воздуха в районе падения до и после каждого пуска, а также скрининговое обследование состояния здоровья жителей населенных пунктов, расположенных на прилегающей к району падения территории. Так что вопросы экологической безопасности будут под контролем казахстанских специалистов.

— В последнее время много говорят о казахстанском наноспутнике по прогнозированию землетрясений. Когда планируют его запуск?

— Действительно, министерство реализует проект по созданию космической системы научно-технологического назначения, которая состоит из спутников технологического и научного назначений и их наземных комплексов управления. Спутник технологического назначения — это микроспутник с оптической полезной нагрузкой дистанционного зондирования Земли разрешением 17 метров. Второй спутник — научного назначения. Это наноспутник с научной полезной нагрузкой для исследования ионосферы Земли в целях прогнозирования землетрясений.

Работа над спутником технологического назначения велась совместной командой казахстанских и британских специалистов, в то время как спутник научного назначения разрабатывался силами казахстанских ученых. В настоящее время эти спутники изготовлены и проходят финальные испытания, их запуск запланирован на 2018 год ракетой-носителем Falcon-9. Реализация этого проекта позволит получить летную историю для наших разработок и, как следствие, снизить стоимость создания будущих космических аппаратов дистанционного зондирования, а также научно-технологического назначения. Министерство в целом активно работает над расширением использования орбитальной группировки космических аппаратов.

— Планируется ли в этой связи расширить использование космической системы связи KazSat?

— Конечно. В настоящее время спутники KazSat-2 и KazSat-3 загружены на 63% и 79% соответственно. Через космическую систему связи KazSat работают 15 операторов спутниковой связи и организаций Казахстана. В целях экспорта услуг ведется работа по выходу на рынки сопредельных государств. Наиболее приоритетными являются рынки стран, не имеющих собственных космических систем связи: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.

Также ведется работа по проекту KazSat-2R для обеспечения плановой замены спутника KazSat-2 в 2023 году, когда заканчивается срок его активного существования на орбите. Создание и ввод в эксплуатацию спутника KazSat-2R необходимы для обеспечения непрерывности функционирования действующих сетей спутниковой связи и телерадиовещания, использующих ресурсы KazSat-2 — это порядка четырех тыс. станций спутниковой связи, установленных по всей территории Казахстана, и обеспечение потребности 12 операторов спутниковой связи республики.

В рамках проекта KazSat-2R можно заложить технические решения по обеспечению полного покрытия территории Казахстана услугами высокоскоростного доступа к сети Интернет. В этом случае перспективный спутник будет обеспечивать широкополосный доступ к интернету и сотовую связь в сельских населенных пунктах, не охваченных наземными технологиями связи, а также телерадиовещание по всей стране. Технический облик будущего спутника в настоящее время прорабатывается совместно с заинтересованными государственными органами в рамках работы межведомственной рабочей группы.

В этой связи немаловажно, что сейчас в столице Казахстана завершается создание комплекса, который охватывает весь цикл производства спутников.

— На какие результаты нацелено создание сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане?

— В Казахстане создается технологическая и производственная база для проектирования, изготовления комплектующих, сборки и испытания космических аппаратов и наземных комплексов. На сборочно-испытательном комплексе (СбИК) будут выполнять сборку и испытание космических аппаратов массой от 100 кг до шести тонн. В состав комплекса входит специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники с опытным производством, где будет идти проектирование и изготовление комплектующих для космических аппаратов и их испытания.

В СбИК планируют проводить сборку и все виды испытаний космических аппаратов: механические, электрические, термические и термовакуумные.

В конструкторском бюро будут осуществлять проектные работы, изготавливать наземное вспомогательное оборудование и комплектующие космических аппаратов, в том числе изделия точной механики, кабельную продукцию, электронные приборы, солнечные датчики, экранно-вакуумную термическую изоляцию.

В целом, ввод в эксплуатацию СбИК предоставит Казахстану возможность выхода на международный рынок предоставления услуг по проектированию и производству спутников.

— Еще одна казахстанская разработка — это система экстренного вызова при авариях и катастрофах. Когда она заработает в полную мощность?

— Министерство реализует проект по созданию автоматизированной информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (система ЭВАК). Комплекс работ, проведенных в 2016–2017 годах, технически позволяет полноценно принимать вызовы в единой дежурно-диспетчерской службе "112" с любых устройств вызова экстренных оперативных служб отечественного и зарубежного производства, получивших сертификат Таможенного союза по техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств".

В настоящее время министерство прорабатывает вопрос введения системы в эксплуатацию в пилотном режиме. По завершении работ по созданию системы ЭВАК планируется, что в 2018 году она будет запущена в промышленную эксплуатацию.

Беседовала Юлия Нитченко