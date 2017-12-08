Авиация будущего: быстрее, легче… тише



Модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная специалистами ЦАГИ в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.

Источник: Аркадий Колыбалов/РГ Модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная специалистами ЦАГИ в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.Источник: Аркадий Колыбалов/РГ

В обозримом будущем в небо вновь поднимутся сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры, а благодаря современным материалам и технологиям перспективные летательные аппараты станут быстрее, легче и бесшумнее.

Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев рассказал новому поколению авиастроителей, в каком направлении будет двигаться дальше российская авиация и какую роль в формировании облика перспективных самолетов играет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»). Лекция «Новые концепции летательных аппаратов: будущее начинается сегодня» состоялась 7 декабря в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и собрала свыше 150 молодых специалистов компании.

Дальнемагистральное воздушное судно большой вместимости схемы «Летающее крыло», имеющее инновационную прокомпозитную конструкцию, сверхзвуковой деловой самолет с непревзойденным уровнем комфорта, гиперзвуковой пассажирский авиалайнер, способный совершить трансатлантический перелет за два часа — это далеко не все направления, над реализацией которых работают ученые ЦАГИ.

«Бесспорно, поставленные задачи грандиозны и кажутся на первый взгляд чрезмерно амбициозными. Но они выполнимы. Решить их помогут наши традиционно сильные школы аэродинамиков и прочнистов, большой опыт проведения испытаний и уникальная экспериментальная база», — подчеркнул Сергей Чернышев.

В своем докладе руководитель института также рассказал о возможностях исследовательской базы ЦАГИ и обозначил приоритетные направления исследований в области безопасности и экологичности полетов.

Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ»