"Зумвалты" меняют миссию



Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016.

Источник: Bath Iron Works Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016.Источник: Bath Iron Works

"Военный Паритет", 8 дек. 2017 - Военно-морской флот США трансформирует свои стелс-эсминцы класса Zumwalt в корабли, основной задачей которых станет уничтожение надводного противника. Признано, что первоначальная концепция этого эсминца в настоящее время является "нежизнеспособной".

"Мы видим возможность эсминца применять оружие, которое способно превратить его в платформу для борьбы с надводными кораблями противника", заявил контр-адмирал Рон Боксейл. Изменение миссии, впервые сообщенное на новостном веб-сайте Военно-морского института США в начале декабря, появилось в то время, когда второй корабль этого класса Michael Monsoor отправился на ходовые испытания у побережья штата Мэн. Третий корабль Lyndon B. Johnson находится в стадии строительства.

Когда ВМС США разрабатывали концепцию стелс-эсминца в середине 1990-х годов, основное внимание уделялось нанесению ударов по побережью противника с помощью 155 мм управляемых снарядов, также УВП корабля должны нести 80 ракет различного класса. Планировалось приобрести 32 эсминца этого класса. Однако затраты выросли, сегодня каждый Zumwalt стоит 4 млрд долл США (с учетом расходов на разработку). В 2008 году флот сократил программу до трех кораблей и заказал дополнительное количество эсминцев класса Arleigh Burke.

Между тем боеприпасы со спутниковым наведением подверглись собственной инфляции. К 2016 году стоимость одного дальнобойного снаряда для поражения береговых целей увеличилась примерно до 1 миллиона долларов, то есть стала такой же, как и цена крылатой ракеты Tomahawk. В декабре 2016 года прекращено производство LRLAP (выпущено всего 90 снарядов, вследствие чего эсминцы остались без вооружения для своих мощных орудий). Флот по-прежнему ищет другой, более дешевый тип боеприпасов.

В конце 2017 года эсминцы Zumwalt стали "живыми сиротами" во флоте - корабли без вооружения не имели четкой цели. Объявление о перенацеливании эсминцев на новое предназначение может изменить отношение к ним. Но неясно, каким образом флот трансформирует три эсминца для противокорабельных операций.

Стелс-качества Zumwalt могут стать ценным активом. Гладкие, угловатые формы эсминцев помогают свести к минимуму их ЭПР, что потенциально помогает им приблизиться к вражеским силам для нанесения скрытного удара. Но чтобы оставаться неуловимым, "Зумвальты" должны действовать в одиночку - присутствие обычного корабля в той же боевой группе может послужить своего рода маяком, что сведет на нет всю стелсовость эсминца.

И это представляет собой сложный вопрос. Чтобы сэкономить деньги, ВМС удалили высокотехнологичные системы противовоздушной обороны из оснащения эсминца. Не имея радарной системы Aegis и ракет Standard, эсминцы полагаются на ракеты Sea Sparrow ближней ПВО для самозащиты. Скрытность Zumwalt требует, чтобы они работали в одиночку, но их ограниченное ракетное вооружение ПВО и ПРО фактически требует, чтобы ВМС применяли эсминцы класса "Арли Берк" для их боевого охранения.

По ударному потенциалу ситуация выглядит легче, здесь достаточно вариантов вооружения. ВМС разрабатывают несколько типов новых противокорабельных ракет, в том числе стелс-КР дальнего радиуса действия и новый вариант "Томагавка". Оба типа оружия совместимы с вертикальными пусковыми установками "Зумвалта".

По материалам warisboring.com