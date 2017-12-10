Армия США не находит замену для С-12 и С-26



Транспортный самолет C-12 Huron.

Источник: fas.org Транспортный самолет C-12 Huron.Источник: fas.org

"Военный Паритет", 10 дек. 2017 - Государственное Управление отчетности США отвергло протест, поданный компанией Sierra Nevada по поводу решения армии США не выбирать какие-либо предложения, представленные в конкурсе по замене легких транспортных самолетов.

Армия представила такое решение 7 сентября. Управление отчетности отклонило протест 5 декабря. Армия уже много лет пытается заменить свой флот транспортных самолетов C-12 и C-26. Еще три года назад около 77% парка этих самолетов превысило расчетный срок службы и требует замены или рекапитализации для продления срока эксплуатации.

Основное требование состоит в том, чтобы закупать уже существующий современный самолет, способный выполнять оперативные перевозки как людей, так и грузов в районе боевых действий. Армия ищет самолет с улучшенными пассажирскими и грузовыми возможностями с большей дальностью полета без дозаправки.

Армия выпустила запрос на информацию в 2012 году. В 2017 году Пентагон пришел к мнению, что ни один из участников программы так и не смог представить нужный вариант. Исполнительный директор программы по армейской авиации США бригадный генерал Томас Тодд в октябрьском интервью Defense News заявил, что конкурсанты не смогли удовлетворить требования армии, также сообщил, что не может назвать участников конкурса и их количество. Генерал также признал, что армия нуждается в замене старых самолетов, чтобы прекратить заниматься модернизацией старого авиапарка и бесконечно закупать запчасти.