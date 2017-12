ASN4G на ASMPA. Франция работает над ядерным оружием нового поколения

Термоядерная бомба АН602.

"Военный Паритет", 10 дек. 2017 - Компания MBDA является генеральным подрядчиком производства ядерной КР ASMPA, которая должна быть заменена на ASN4G четвертого поколения в 2030-х годах. Ядерное оружие, установленное на истребителе Rafale, является ключевым элементом французского сдерживания, куда также входят четыре ПЛАРБ с ядерными БРПЛ.

Воздушное и подводное ядерное вооружение должно быть обновлено примерно в 2035 году, ожидается, что годовой бюджет ядерного сдерживания удвоится и составит 6 млрд евро (7 млрд долл США) на пике развертывания программ в середине 2020-х годов, говорится в книге "The President and the Bomb" ("Президент и Бомба", авторы Жан Гиснел и Бруно Тертрайс).

Франция работает над созданием ядерной КР ASN4G, говорится в книге. В Научно-исследовательском центре аэрокосмических исследований Onera проводятся исследования по двум проектам, изучающим концепции ракеты четвертого поколения. Требование состоит в том, чтобы дальность ракет значительно превышала 1000 километров, скорость может быть гиперзвуковой - выше 5М.

В первой версии КР, получившей название Camosis, основное внимание уделяется скрытности, это будет заменой заменой англо-французской крылатой ракеты Shadow Shadow/Scalp. Оружие Camosis будет летать на скорости 4000-5000 км/ч, дальность будет вдове больше чем у ASMPA.

Второй вариант, получивший название Prometheus, является более сложным и оснащен ПВРД, обеспечивающим скорость 7000-8000 км/ч. MBDA предпочитает этот проект, который изучается на демонстраторе технологии Lea, но это оружие будет дороже.

По сведениям источника, технологии КР ASMPA сильно отличаются от технологии КР Scalp. Есть опасения, что эти технологии могут попасть в руки врага и стать объектом для обратной инженерии (копирования). Также запланированы концептуальные исследования для создания новой ядерной боеголовки, поскольку нынешние боеприпасы в 2030-х годах станут устаревшими, говорится в книге.

Исследования в области проектирования и разработки начались в 2014 году. Ведутся работы по модернизации КР АSMPA в середине срока эксплуатации, направленных на то, чтобы позволить ракете преодолевать системы ПВО, которые будут действовать до 2035 года.

На ядерное оружие приходится около 20 процентов годового оборонного бюджета Франции, и ожидается, что затраты увеличатся по мере того, как начнется работа над системами следующего поколения. Великобритания и Франция подписали в марте соглашение о начале трехлетнего концептуального исследования в размере 100 млн евро на создание преемника ракеты Storm Shadow/Scalp.