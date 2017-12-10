ВТС между США и Индией. Смазка шестеренок



Флаги Индии и США.

Источник: steellab.com.ua Флаги Индии и США.Источник: steellab.com.ua

"Военный Паритет", 10 дек. 2017 - Высокопоставленный представитель Американо-индийского делового совета (USIBC) заявил, что США хотят, чтобы передача военных технологий предприятиям индийского частного военного сектора в ходе создания совместных предприятий была безопасной с точки зрения их сохранности, и в то же время этот процесс должен получить более легкие процедуры. Индийско-американские оборонные связи находятся на подъеме, и в Нью-Дели, и в Вашингтоне заявили, что они намерены расширить сотрудничество в военно-технической сфере.

В первую очередь требуется внести ясность по вопросам, касающимся ответственности сторон, прав интеллектуальной собственности и промышленной безопасности по получению и освоению передаваемых технологий.

Старший директор по вопросам обороны и аэрокосмической промышленности USIBC (Вашингтон) Бенджамин Шварц (Benjamin Schwartz) заявил, что в настоящее время нет никаких процедур для обмена секретной информацией по защите американских компаний с индийским частным сектором. "Американские компании готовы обеспечить передачу критически важных технологий Индии, но индийское правительство должно обеспечить защиту критических и секретных технологий", - сказал он в интервью PTI.

Шварц, который провел обширные переговоры с индийским оборонным ведомством по нескольким "липким" вопросам во время визита в Индию, сказал, что в существующих рамках американские компании могут делиться секретной информацией и технологиями с предприятиями государственного сектора обороны Индии, но не с частным сектором.

"В настоящее время не существует механизма, позволяющего американским компаниям предоставлять секретную информацию для частных индийских предприятий", заявил он, добавив, что именно Нью-Дели должен инициировать разработку соглашения по ликвидации данного препятствия.

Убедившись, что американская промышленность активно поддерживает процесс стратегического партнерства с Индией, Шварц отметил, что индийскому правительству необходимо выработать график различных программ приобретения, помимо создания основы для безопасности секретной информации и технологий. "Им нужно установить процедуры для обеспечения безопасности оборонных технологий. Я имею в виду, что реальность в Индии, а также в США и во всем мире заключается в том, что информация может быть украдена ... Мы должны создать процедуры, чтобы убедиться в том, что наши оборонные технологии в Индии находились под необходимой защитой", сказал он.

Шварц заявил, что Вашингтон "определенно" желает пойти на соглашение по передаче секретной информации и технологий американскими компаниями в Индию. По его словам, американская частная оборонная промышленность связывается с администрацией Трампа по данному вопросу, и правительство США активно поддерживает такое сотрудничество.

"Мы провели расширенные беседы с правительством США по передаче технологий. Мы очень рады, что в политике США есть преемственность. Администрация Tрампа стремится уделить приоритетное внимание передаче технологий в Индию, сформулированных в американском законодательстве в этом году", сказал он. Шварц также отметил, что USIBC поддерживает политическую инициативу правительства Моди, чтобы обеспечить равное игровое поле между государственным и частным секторами национального ВПК. "Мы можем помочь поддержать это с помощью соглашения, которое позволит нам делиться секретной информацией с частным сектором", сказал он.

Ряд американских оборонных гигантов, включая Boeing и Lockheed Martin, живо заинтересованы в многомиллиардных военных контрактах, создавая совместные предприятия с ВПК Индии.