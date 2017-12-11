И так сойдет



Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушки.

Источник: General Atomics Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушки.Источник: General Atomics

Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия

Пентагон в ближайшие несколько лет не намерен принимать на вооружение рельсотрон (электромагнитную пушку) и сократит финансирование соответствующих опытно-конструкторских работ. Плоды десятилетних усилий инженеров по созданию нового оружия для сдерживания России опередили свое время, а потому оказались ненужными. "Лента.ру" разбиралась в сложившейся ситуации.

"Рельсотрон может применяться для защиты Прибалтики от России, а также для поддержки союзников США против Китая в Южно-Китайском море", — говорится в статье The Wall Street Journal, опубликованной в мае 2016 года.

В той же статье приводятся слова Роберта Уорка, занимавшего в администрации Барака Обамы пост заместителя министра обороны США, о том, что Россия "в состоянии производить боеприпасы для выстрелов на большие расстояния". "США должны противостоять этому. Рельсотрон вполне годится для этого", — утверждал он.

Похоже, планы американских военных изменились.

Удар током

Рельсотрон — это мощное кинетическое оружие, способное разгонять снаряды массой порядка десяти килограммов до скорости в несколько тысяч километров в час с дальностью полета в несколько сот километров. Этого достаточно, чтобы затопить крупный корабль, перехватить вражеский самолет или ракету. Эффект сопоставим с ударом о землю небольшого метеорита.

Конструктивно пушка представляет собой электромагнитный ускоритель масс, состоящий из трех главных элементов — собственно рельсотрона (пары токопроводящих рельсов), снаряда и источника постоянного тока. Снаряд, помещенный на два параллельных электрода, по которым течет постоянный электрический ток, ускоряется за счет силы Ампера.

Хотя проектировщики рельсотрона приблизились к достижению требуемых военными параметров, практическая целесообразность разработки вызвала сомнения у Пентагона. По крайней мере, на ближайшие несколько лет.

Сместили фокус

Рельсотронами планировалось оснащать корабли ВМС США. По заказу Управления военно-морских исследований разработку электромагнитной пушки в 2005 году поручили американской General Atomics и британской BAE Systems. Эти компании и создали первые полноценные прототипы боевых рельсотронов. Остальные, в частности, исследовательские институты, демонстрировали лишь маломасштабные образцы электромагнитных пушек, не представляющие интереса для военных.

С 2005 года General Atomics и BAE Systems провели несколько успешных испытаний рельсотронов, однако все же не достигли заявленных военными параметров.

По данным Task & Purpose, в Пентагоне недовольны работами по рельсотрону. Военных не устраивает низкая частота перезарядки рельсотрона (пять раз в минуту вместо запланированных десяти), военная часть программы может быть свернута в 2019 году. Хотя конденсаторы высокой емкости разрабатываются несколькими компаниями, в частности, американской Raytheon, до нужного результата еще далеко.

Издание отмечает, что по инициативе Управления стратегического потенциала проект рельсотрона был подробно проанализирован конгрессменами и военными, которые пришли к выводу о необходимости пересмотра условий программы. "Управление стратегического потенциала сместило фокус проекта на обычные пушки, способствуя более быстрому переходу технологии HVP на боевые корабли", — отметил представитель ведомства Крис Шервуд.

Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Источник: navy.mil

Здесь речь идет о HVP (hypervelocity projectile), сверхплотном вольфрамовом снаряде с низким сопротивлением, который разгоняется рельсотроном до гиперзвуковых скоростей. В управлении обратили внимание на то, что HVP может запускаться самоходной артиллерийской установкой M109 или артиллерийской установкой Mark 45, и параметры полета не сильно отличаются от рельсотрона (дальность — до пятидесяти километров, скорость — четыре тысячи километров в час).

У военных и политиков возник закономерный вопрос: зачем финансировать проект электромагнитной пушки, если HVP можно использовать уже сегодня, а высвобождающиеся средства направить на другие перспективные военные программы, в частности, по радиоэлектронному и гиперзвуковому оружию. В итоге проекты HVP и собственно рельсотрона решили развести.

Нет электричества

Это вызвало опасения в Управлении военно-морских исследований. Решение о будущем программы рельсотрона принимает Пентагон, а там скорее прислушаются к Управлению стратегического потенциала, чем к Управлению военно-морских исследований. Программа HVP, в отличие от проекта рельсотрона, в 2018 году получит значительно большее финансирование. Рельсотрон продолжит разрабатываться только в качестве перспективного оружия на отдаленное будущее.

"Цель Управления военно-морских исследований — продолжить работу над системой, доработать компоненты и продемонстрировать полномасштабную 32-мегаджоульную пусковую установку и импульсную энергосистему, способную к частым выстрелам", — заявил Task & Purpose менеджер программы рельсотронов в Управлении военно-морских исследований Томас Баучер. Комментировать секвестр бюджета программы он отказался.

С 2005 года на программу рельсотронов Пентагон выделил около 1,5 миллиарда долларов.

Концептуальная схема размещения электромагнитной пушки на эсминце. Источник: defenseworld.net

Фактическая заморозка программы вполне согласуется с урезанием Пентагоном проекта эсминцев типа Zumwalt, работающих исключительно на электричестве. Вместо тридцати двух кораблей в ближайшие несколько лет ВМС США получат только три, к настоящему времени спущено на воду два таких эсминца. Фактически Zumwalt — единственные американские надводные корабли, не считая авианосцев, чьи электрические системы способны обеспечить работу рельсотрона.

Разработки ведутся

На публикацию The Wall Street Journal оперативно отреагировали в России. "Сообщение газеты не стало для нас откровением. Подобные разработки активно ведутся и в России", — прокомментировал статью зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Однако создаваемый в России рельсотрон значительно скромнее американского, поскольку разгоняет снаряды массой лишь несколько десятков грамм. Устройство разрабатывается филиалом Объединенного института высоких температур Российской академии наук в подмосковном городе Шатура.

"В настоящее время основное направление исследований — испытание свойств веществ на прочность. Пока это именно стадия испытаний. Что же касается конкретных направлений практического использования устройства в дальнейшем — оружейного или космического, то пока об этом говорить все же рано", — поясняет заведующий Лабораторией плазмодинамических процессов филиала Объединенного института высоких температур в Шатуре Владимир Полищук.

Аналогичные работы также ведутся в Китае, Индии и Турции, однако рельсотроны там, как и в России, разгоняют сравнительно легкие снаряды.

Андрей Борисов