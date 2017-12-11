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Россия восстановит вертолеты Ми-24Д ВВС Венгрии

12.12.2017 ЦАМТО 132 0
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Mi-25
Ми-25 - экспортный вариант вертолета Ми-24Д. Источник: dokwar.ru.

ЦАМТО, 11 декабря. Россия проведет капремонт 12 ударных вертолетов Ми-24Д ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного 31 октября. В середине ноября самолет Ан-124 вылетел с а/б "Кечкемет" в Санкт-Петербург с неизвестным количеством Ми-24 на борту.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в настоящее время ВВС Венгрии не применяют ударные вертолеты, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 непригодны к полетам в течение многих лет. Такое состояние парка Ми-24 связано с тем, что находившиеся ранее у власти правительства не выделяли средства на обслуживание вертолетов российского производства.

Это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии. Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом "Вертолеты России" на проведение ремонта пяти состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 года доставлены на а/б "Кечкемет".

Ми-24Д ВВС Венгрии оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса. По сообщениям СМИ, Россия предложила вооружить вертолеты новыми ракетами 9M120 "Атака", но это будет нарушением санкций ЕС. Ограничения, предусмотренные этими санкциями, позволяют проводить лишь капитальный ремонт без модернизации.

По оценке западных экспертов, подписав соглашение, венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Россией, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне. "Венгерский путь" сохранения и укрепления связей с Москвой не поддерживается и частью политиков в Венгрии. К примеру, ряд венгерских политиков высказывали мнение о том, что обслуживание и капитальный ремонт Ми-17 и Ми-24 можно было бы провести в Польше или Чехии.

Следует отметить, что Будапешт приял решение о капремонте Ми-24Д в России, несмотря на то, что большая часть стран Восточной Европы в последние годы активно избавляется от ВиВТ советского/российского производства и закупает бывшие в эксплуатации или новые системы западного производства.
11.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Венгрия
Польша
Россия
США
Чехия
Продукция
Ан-124
Атака
Ми-17
Ми-24
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Вертолеты России
Проекты
Евросоюз

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