Владимир Путин: Сирия сохранена как суверенное независимое государство



Во время встречи в Сочи Владимир Путин и Башар Асад поблагодарили российских военных за спасение Сирии.

Источник: Фото Reuters Во время встречи в Сочи Владимир Путин и Башар Асад поблагодарили российских военных за спасение Сирии.Источник: Фото Reuters

ЦАМТО, 11 декабря. Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин утром 11 декабря прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии. Главу российского государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Верховный Главнокомандующий приказал министру обороны и начальнику Генерального штаба приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в Сирии и обеспечивали ее проведение.

Ниже выступление В.Путина перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин:

"Здравствуйте, товарищи!

Самое главное для военного человека – и мы с вами это хорошо знаем – защита своего Отечества, своего народа. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу.

При этом свой основной экзамен на верность отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей вы выполняете именно эту задачу – защищаете нашу страну.

Потому что, помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране.

Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа.

Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он не прятался и не маскировался.

Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задачу, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена – решена блестяще. Поздравляю вас!

Наши Вооруженные Силы, предприятия военно-промышленного комплекса показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.

Летчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военнослужащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата – мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм.

Родина гордится вами. Убежден – вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и ее граждан.

Сирия сохранена как суверенное независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать Российский центр по примирению враждующих сторон.

Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели.

За два с небольшим года Вооруженные Силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям.

Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

Родина ждет вас, друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу".