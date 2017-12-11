Состоялся первый полет серийного самолета-заправщика KC-46A "Пегасус"



Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.

Источник: Boeing Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.Источник: Boeing

ЦАМТО, 11 декабря. Компания Boeing 5 декабря объявила о начале летных испытаний первого серийного многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус", который будет передан ВВС США в следующем году.

Самолет выполнил взлет в 10:32 по местному времени с аэродрома Пэйн Филд и успешно выполнил посадку через три с половиной часа. Целью испытаний являлась проверка бортовых систем и оценка управляемости машины.

В ходе испытательного полета KC-46A достиг высоты 11900 м (39000 футов). Летчики-испытатели проверили работу двигателей на различных режимах, а также систем управления полетом и систем жизнеобеспечения в соответствии с регламентом Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Поднявшийся в воздух самолет является седьмым, построенным в рамках программы KC-46. Первые шесть машин используются для испытаний и сертификации. На текущий момент их налет превышает 2200 летных часов. В ходе программы выполнено более 1600 "стыковок" с дозаправкой самолетов F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10, KC-10 и KC-46.

KC-46A – многоцелевой заправщик, который предназначен для дозаправки топливом в полете всех военных самолетов стран коалиции, а также перевозки военнослужащих (в том числе раненых на носилках) и грузов.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2011 года ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и постройку четырех опытных образцов KC-46A. Сборка KC-46 осуществляется на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон).

Заместитель министра обороны США по закупкам и технологиям Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) 12 августа 2016 года объявил, что программа KC-46A успешно прошла т.н. "Контрольную точку C"/Milestone C (прим. ЦАМТО – в соответствии с порядком закупки ВиВТ, принятым в США) и может перейти на этап мелкосерийного производства.

ВВС США 18 августа 2016 года заключили с компанией Boeing контракт, предусматривающий поставку KC-46A "Пегасус" в рамках первых двух опционов на мелкосерийное производство. Стоимость данного соглашения составила 2,814 млрд. долл. Контракт предполагает постройку семи самолетов в рамках LRIP-1 и 12 в рамках LRIP-2. На текущий момент с компанией Boeing заключены контракты на производство в общей сложности 34 самолетов. Еще три KC-46A заказаны Японией.

Различные технические проблемы привели к существенному превышению стоимости программы разработки и внесению изменений в график поставки. Согласно последней информации Jane's Defence Weekly, в конце ноября было заявлено, что первый самолет будет передан ВВС США в начале 2018 года. В соответствии со скорректированным графиком программы KC-X, компания Boeing должна поставить первые 18 транспортов-заправщиков до октября 2018 года. С 2016 года компании уже пришлось выплатить штрафные санкции в размере 1,6 млрд. долл. за срыв сроков реализации программы KC-46A.