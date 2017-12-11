ВДВ РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках ОКР "Повозка-2"



Разведывательно-химическая машина РХМ-5. Источник: sdelano-u-nas.livejournal.com. Разведывательно-химическая машина РХМ-5. Источник: sdelano-u-nas.livejournal.com.

ЦАМТО, 11 декабря. ВДВ РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Повозка-2". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками Андрей Сердюков.

"В 2017 году принята на вооружение разведывательная химическая машина (РХМ-5М), разработанная в рамках опытно-конструкторской работы "Повозка-2", – сказал А.Сердюков в ходе сбора руководящего состава ВДВ, который проводится в период с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка под его руководством.

Рассказывая о перспективных разработках ВДВ, командующий отметил работу над новыми средствами ПВО по ОКР "Барнаул-Т". По его словам, уже приняты "на снабжение" десантируемый модуль планирования, который может одновременно сопровождать до 100 воздушных объектов, и десантируемый модуль разведки и управления, способный обнаруживать цели на расстоянии до 40 км, отмечает агентство.

Кроме того, завершились государственные испытания учебно-тренировочного комплекса для подготовки к работе с парашютной системой "Арбалет", пользоваться которой одновременно могут до 10 военнослужащих.

"В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР "Кассиопея-Д". В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.