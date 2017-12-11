Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВДВ РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках ОКР "Повозка-2"

12.12.2017 ЦАМТО 141 0
0
Понравилась новость?
 +1
RHM-5
Разведывательно-химическая машина РХМ-5. Источник: sdelano-u-nas.livejournal.com.

ЦАМТО, 11 декабря. ВДВ РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Повозка-2". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками Андрей Сердюков.

"В 2017 году принята на вооружение разведывательная химическая машина (РХМ-5М), разработанная в рамках опытно-конструкторской работы "Повозка-2", – сказал А.Сердюков в ходе сбора руководящего состава ВДВ, который проводится в период с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка под его руководством.

Рассказывая о перспективных разработках ВДВ, командующий отметил работу над новыми средствами ПВО по ОКР "Барнаул-Т". По его словам, уже приняты "на снабжение" десантируемый модуль планирования, который может одновременно сопровождать до 100 воздушных объектов, и десантируемый модуль разведки и управления, способный обнаруживать цели на расстоянии до 40 км, отмечает агентство.

Кроме того, завершились государственные испытания учебно-тренировочного комплекса для подготовки к работе с парашютной системой "Арбалет", пользоваться которой одновременно могут до 10 военнослужащих.

"В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР "Кассиопея-Д". В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Арбалет
Барнаул-Т
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 04:55
  • 1
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 12.12 03:01
  • 27
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
  • 12.12 02:19
  • 3
Израильские ракеты вновь ударили по цели в Сирии
  • 12.12 02:17
  • 1
Как обновилась российская армия за пять лет
  • 12.12 02:03
  • 2
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие
  • 12.12 00:40
  • 1
Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника
  • 11.12 23:35
  • 1151
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.12 22:21
  • 1
Израильской армии нужны женщины
  • 11.12 22:16
  • 5
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
  • 11.12 22:08
  • 2
Новый грузовой автомобиль "Богдан (МАЗ) 63172" для вооруженных сил Украины
  • 11.12 21:41
  • 126
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 11.12 21:10
  • 4
Американская ракета-убийца окажется полностью автономной
  • 11.12 21:09
  • 4001
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.12 20:37
  • 3
"Баргузин" уходит на запасный путь
  • 11.12 20:36
  • 12
"Ночной охотник" ничего не видит
другие обсуждаемые темы