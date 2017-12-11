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Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники

12.12.2017 ЦАМТО 113 0
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ПУ Андромеда-Д
Организация рабочих мест в дивизионном и полковом пунктах управления (ПУ) АСУВ "Андромеда-Д".
Источник: http://www.margelov.org/

ЦАМТО, 11 декабря. Более 400 военнослужащих, прибывших в бригаду управления 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из учебных воинских частей, приступили к одиночным занятиям по освоению средств связи нового поколения.

При этом более 50% военнослужащих имеют среднее техническое и высшее образование.

Связистам предстоит научиться развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, проводить комплексные тренировки в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику. Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5-3 раза, а дальность связи увеличилась в 2 раза.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных видах боевых действий в различных метеоусловиях и горно-скалистой местности.

На завершающем этапе одиночной подготовки связисты выполнят сдачу нормативов по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Р-166
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ

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