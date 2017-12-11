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Курсанты МосВОКУ приступят к обучению на новом тренажере "Рубеж"

12.12.2017 ЦАМТО 102 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Николай Хижняк

ЦАМТО, 11 декабря. В МосВОКУ поступил комплексный тренажер "Рубеж", интегрированный с автоматизированной системой управления тактического звена.

Новый тренажер позволяет проводить занятия по организации всех видов действий и управлению подразделениями в реальном масштабе времени, в различных условиях местности и динамично меняющейся обстановке.

Это позволит сгладить переход от получения теоретических знаний к практическому опыту управления мотострелковыми подразделениями и повысить качество подготовки специалистов Сухопутных войск.

Справочно:

Комплексный тренажер "Рубеж" предназначен для обучения командиров и штабов тактического звена управлению подразделениями и оружием на участке действия мотострелкового (танкового) батальона (роты) и приданными для усиления подразделениями в ходе совместного выполнения ими задач как в мирное время, так и при подготовке и ведении основных видов боевых действий, передвижении и расположении на месте, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.
11.12.2017
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