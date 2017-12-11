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Участие в боевых действиях повышает профессионализм военных, заявил Путин

12.12.2017 РИА Новости 120 0
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Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек - РИА Новости. Участие в боевых действиях резко повышает профессионализм военных, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения базы ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии Путин встретился с военнослужащими российской группировки в арабской республике. Во встрече приняли участие глава Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий группировкой Сергей Суровикин, сирийский генерал Хасан Сухел. Среди военнослужащих были сержанты, младшие офицеры, генералы, представляющие летчиков, медиков, саперов, военных полицейских, силы специальных операций.

"Как мы и говорили раньше, вы наверняка сможете подтвердить, что участие в боевых действиях резко повышает профессиональный уровень",- сказал Путин, обращаясь к российским военнослужащим.

Далее президент задал ряд вопросов военнослужащим, касающимся подробностей проведенных ими военных операций и опыта боевой работы.

В начале встречи российский президент обратился к генералу Сухелу: "Мы разговаривали с президентом Асадом, да и ваши российские коллеги говорили, что вы и ваши военнослужащие воюете очень решительно и результативно". Асад в ходе встречи также дал высокую оценку генералу Сухелу.

Путин пожелал Сухелу поскорее увидеться с семьей, с которой он давно не встречался. Сирийский генерал поблагодарил Путина и сказал, что сделает это после полной победы.
11.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Башар Асад
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Шойгу Сергей
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