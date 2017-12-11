Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

До конца года в соединения и воинские части ЗВО поступит партия комплексов БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3"

12.12.2017 ЦАМТО 105 0
0
Понравилась новость?
 0
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 11 декабря. До конца года в рамках выполнения Гособоронзаказа в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) поступит партия новейших комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) малой дальности и ближнего действия "Орлан-10" и "Элерон-3".

Данные комплексы – разработка отечественных производителей. Они состоят на вооружении подразделений специального назначения, разведывательных, артиллерийских подразделений, а также мотострелковых соединений.

Комплексы с БЛА применяются во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб на этапе слаживания подразделений, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также беспилотные летательные аппараты используются в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.

Оснащение войск ЗВО комплексами с БЛА повышает их возможности по решению задач, в первую очередь, за счет сбора и доведения до пунктов управления необходимых данных в режиме реального времени.

В этом году в ЗВО впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди расчетов беспилотных летательных аппаратов с использованием БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3". Военнослужащие соревновались в скрытом и быстром выборе стартовой позиции, сборке комплексов, предполетной подготовке, нанесении плана полета на карту местности, выводе БЛА в район ведения разведки, а также его посадке в указанное судьями место.

В 2018 году этот конкурс будет называться "Воздушный контроль". Подразделения ЗВО, оснащенные БЛА, уже приступили к подготовке к Армейским международным играм-2018, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Военные учения
Гособоронзаказ
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 04:55
  • 1
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 12.12 03:01
  • 27
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
  • 12.12 02:19
  • 3
Израильские ракеты вновь ударили по цели в Сирии
  • 12.12 02:17
  • 1
Как обновилась российская армия за пять лет
  • 12.12 02:03
  • 2
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие
  • 12.12 00:40
  • 1
Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника
  • 11.12 23:35
  • 1151
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.12 22:21
  • 1
Израильской армии нужны женщины
  • 11.12 22:16
  • 5
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
  • 11.12 22:08
  • 2
Новый грузовой автомобиль "Богдан (МАЗ) 63172" для вооруженных сил Украины
  • 11.12 21:41
  • 126
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 11.12 21:10
  • 4
Американская ракета-убийца окажется полностью автономной
  • 11.12 21:09
  • 4001
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.12 20:37
  • 3
"Баргузин" уходит на запасный путь
  • 11.12 20:36
  • 12
"Ночной охотник" ничего не видит
другие обсуждаемые темы