До конца года в соединения и воинские части ЗВО поступит партия комплексов БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3"
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 11 декабря. До конца года в рамках выполнения Гособоронзаказа в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) поступит партия новейших комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) малой дальности и ближнего действия "Орлан-10" и "Элерон-3".
Данные комплексы – разработка отечественных производителей. Они состоят на вооружении подразделений специального назначения, разведывательных, артиллерийских подразделений, а также мотострелковых соединений.
Комплексы с БЛА применяются во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб на этапе слаживания подразделений, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также беспилотные летательные аппараты используются в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.
Оснащение войск ЗВО комплексами с БЛА повышает их возможности по решению задач, в первую очередь, за счет сбора и доведения до пунктов управления необходимых данных в режиме реального времени.
В этом году в ЗВО впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди расчетов беспилотных летательных аппаратов с использованием БЛА "Орлан-10" и "Элерон-3". Военнослужащие соревновались в скрытом и быстром выборе стартовой позиции, сборке комплексов, предполетной подготовке, нанесении плана полета на карту местности, выводе БЛА в район ведения разведки, а также его посадке в указанное судьями место.
В 2018 году этот конкурс будет называться "Воздушный контроль". Подразделения ЗВО, оснащенные БЛА, уже приступили к подготовке к Армейским международным играм-2018, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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11.12.2017
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