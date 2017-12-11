Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перелет в Амурскую область после посещения Индонезии



Ту-95МС.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Ту-95МС.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 11 декабря. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС 9 декабря выполнили перелет с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянного базирования в Амурской области.

Во время полета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря.

Продолжительность перелета составила более 10 часов.

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершили визит в Республику Индонезия

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.