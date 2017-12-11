Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перелет в Амурскую область после посещения Индонезии
|
|
Ту-95МС.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 11 декабря. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС 9 декабря выполнили перелет с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянного базирования в Амурской области.
Во время полета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря.
Продолжительность перелета составила более 10 часов.
Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершили визит в Республику Индонезия
Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2017 Полет "медведей" над Тихим океаном попал на видео
07.12.2017 Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в Индонезии
06.12.2017 Российские стратегические бомбардировщики нанесли визит в Индонезию
06.10.2017 На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики
05.05.2017 В Москве проходит первая репетиция авиации к Параду Победы
11.04.2017 В подмосковной Кубинке началась первая репетиция авиации к Параду Победы
10.04.2017 В России прошли учения дальней авиации
06.04.2017 В параде 9 мая примут участие стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики - Минобороны РФ