В Московской области сформирован новый ремонтный батальон ВДВ
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Подготовка техники ВДВ для десантирования.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 11 декабря. Завершились организационные мероприятия по формированию отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Московской области.
"Отдельный ремонтно-восстановительный 150-й батальон сформирован в Московской области", – заявил заместитель командующего ВДВ по МТО генерал-майор Нариман Тимергазин.
Он пояснил, что батальон комплектуется по смешанному принципу, и большую его часть составляют военнослужащие по контракту,
Батальон способен самостоятельно, без привлечения сил и средств военных округов охватить 100% потребности войск в восстановлении машин, действуя при этом как в составе наземной группировки войск, так и с воздушным десантом в районе их предназначения.
Опыт применения войск за период 2010-2017 гг. выявил необходимость возрождения ранее существовавшей самостоятельной системы восстановления военной техники. В результате этого было принято решение о формировании отдельного ремонтно-восстановительного батальона центрального подчинения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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11.12.2017
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