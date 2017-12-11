Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе осваивают комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок"
|
|
Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.
ЦАМТО, 11 декабря. Подразделения ракетных войск и артиллерии (РВиА) 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к освоению современных переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы 1Л271 "Аистенок".
Автоматика комплекса способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 82 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда. Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 120 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.
Кроме того, комплекс обнаруживает движущуюся наземную технику на дальности до 20 км, что дает возможность наносить упреждающие удары по противнику.
Информация о режимах работы радиолокационной станции, метки и траектории обнаруженных целей и другая информация выводится на цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений об обнаруженных целях в состав комплекса входит радиостанция, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.12.2017 Новый комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" осваивают артиллеристы ЮВО
16.08.2017 Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе осваивают переносные комплексы разведки и контроля стрельбы "Аистенок"
20.07.2017 Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
21.03.2017 Лагерные сборы с участием около 13 тыс. военных начались в Южном военном округе
07.03.2017 Один из конкурсов в российской армии назвали в честь погибшего в Сирии офицера
13.01.2017 Южный военный округ получит в 2017 году около 1,8 тыс. единиц оружия и техники
19.12.2016 Артиллеристы ЮВО осваивают современный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок»
21.11.2016 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"