В Сызранский филиал ВУНЦ ВВС поступит партия новых вертолетов "Ансат-У"



Учебный вертолет «Ансат-У».

Источник: http://rus-helicopters.com Учебный вертолет «Ансат-У».Источник: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 11 декабря. Пять новых учебных вертолетов "Ансат-У" поступят в учебную авиационную базу Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина".

Ранее инженерно-технический и летный состав академии выполнил комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.