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Путин поручил вывести российские войска из Сирии

12.12.2017 ТАСС 135 0
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В. Путин и Б. Асад
В. Путин и Б. Асад.
Источник: rg.ru

Глава государства сказал, что российским и сирийским войскам удалось разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов

ХМЕЙМИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который в понедельник посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими. Президент подчеркнул, что вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - заявил Верховный Главнокомандующий. "Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - отметил Путин.

Президент сказал, что Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, если они вновь попытаются нарушить мир в Сирии.  "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", - заявил он.

"Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России", - подчеркнул Путин. 

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался", - заявил глава российского государства.

Президент поздравил военнослужащих РФ с блестящей победой над террористами. "Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще", - сказал он. "Поздравляю вас!" - обратился Путин к российским военнослужащим.

"Наши вооруженные силы, предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений. Летчики, моряки, Силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата: мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм", - подчеркнул глава государства.

"Убежден, вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать национальные интересы страны и ее граждан", - сказал Путин.

По словам главы государства, ВС РФ и предприятия ОПК показали в Сирии растущую мощь российской армии и флота.

Президент подчеркнул, что Сирия сохранена как суверенное независимое государство. " В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН", - подчеркнул он. "В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российской Центр по примирению враждующих сторон. Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования: в Тартусе и здесь, в Хмеймиме", - сообщил Путин.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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