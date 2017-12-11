Путин прилетел на российскую авиабазу Хмеймим



Владимир Путин.

Источник: Константин Завражин / РГ Владимир Путин.Источник: Константин Завражин / РГ

Президента встретили Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин

ХМЕЙМИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в понедельник утром российскую базу Хмеймим в Сирии. Главу российского государства на аэродроме встретил президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Президент на военном УАЗе приехал к месту построения личного состава.