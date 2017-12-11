Путин прилетел на российскую авиабазу Хмеймим
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Владимир Путин.
Источник: Константин Завражин / РГ
Президента встретили Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин
ХМЕЙМИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в понедельник утром российскую базу Хмеймим в Сирии. Главу российского государства на аэродроме встретил президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.
Президент на военном УАЗе приехал к месту построения личного состава.
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11.12.2017
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