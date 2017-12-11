Мощные русские танки проедут к полю боя по "железному ковру"



Многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог КВД на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". 23 августа 2017.

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог КВД на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". 23 августа 2017.Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Восточный фронт во время Второй мировой войны сохранился в памяти людей с помощью фотографий танков, застрявших в густой и липкой грязи. Возможно, это покажется удивительным, однако возникающая два раза в год российская грязь, похоже, продолжает основаться серьезной военной проблемой. Поэтому Россия разработала для своих инженерных войск автомобиль, способный укладывать специальное дорожное полотно. Он получил название КВД - комплекс (оперативного развертывания) временных дорог. Этот комплекс способен уложить 50-метровую алюминиевый настил для того, чтобы помочь танкам, а также другим бронемашинам машинам преодолеть наиболее сложные участки пути.

За 72 года в развития танковой техники, прошедших с момента окончания Второй мировой войны, военное решение проблемы грязи так и не было найдено, если не считать такого быстрого решения, которой предлагает КВД. Чтобы убедиться в том, насколько серьезной является проблема грязи, на портале You-Tube можно посмотреть видео о том, как застрявшему танку Т-90 помогает выбраться из трясины другой танк.

Во время Второй мировой войны этим танком, вероятно, был бы Т-34, и солдаты, наверное, оставили бы его в трясине.

А бороться приходится не только с грязью, но также с болотами и топью, которые в прошлом замедляли продвижение вторгавшихся армий. Не грязь и болота побеждали эти армии, и российские солдаты тоже потратили немало усилий, пытаясь понять, как передвигаться и вести бой на такой местности. Грязь не подыгрывает ни одной из сторон.

Сергей Суворов, российский эксперт в области бронетанковой техники, интервью с которым было напечатано в октябре нынешнего года в газете "Известия", вспоминает операцию "Багратион". Это была масштабное наступление советских бронетанковых войск летом 1944 года, в результате которого было уничтожена немецкая Группа армий "Центр".

"Главной целью тогда был выход танковых колонн в тыл немецкой армии, - сказал Суворов в беседе с корреспондентом газеты "Известия". - И если тогда застрявшие в болотах машины просто бросали и шли в наступление дальше, то с применением КВД подобного не случится".

В ежемесячном бюллетене O.E.Watch, издаваемом Управлением по изучению иностранных армий Сухопутных сил США (U.S. Army's Foreign Military Studies Office), было подчеркнуто, что российский термин "pasputitsa" означает "период плохих дорог". Так происходит, конечно же, весной, когда тает снег, а также в августе, когда дожди превращают почву в грязь.

"Русские конструируют свои машины с таким расчетом, чтобы они функционировали в подобных условиях, и для этого используется низкое давление на грунт, широкие гусеницы или шины, увеличенный клиренс, а также дополнительные гусеницы или шины, - отмечается в этом бюллетене. - Тем не менее…"

Укладываемая КВД алюминиевая дорога способна выдержать вес до 60 тонн, и это более чем достаточно для основных российских средних танков, включая новый танк Т-14 "Армата". Этот комплекс смонтирован на шасси КАМАЗ-63501, а сам алюминиевый "ковер" выкатывается с помощью электромотора. Российское Министерство обороны уже провело предварительные испытания, включая преодоление машинами на гусеничном ходу болота глубиной 2 метра. "Это полотно… выдержало испытание", - подчеркивается в газете "Известия".

Помимо обеспечения продвижения по болоту КВД может помочь при проведении операций по форсированию реки. Российская армия использует тяжелые понтонные мосты (ПП-2005М), составные элементы которого также устанавливаются на грузовиках КАМАЗ. Однако они могут застрять в грязи на берегу во время возведения мостовой переправы. Поэтому было найдено такое решение - укладывается временное дорожное полотно, а затем по нему проезжают грузовики и сбрасывают в воду понтоны. Может показаться, что это не самое важное техническое средство, однако оно позволяет российским бронетанковым войскам быть более гибкими.

Эта статья впервые была опубликована на веб-сайте WarIsBoring.

Роберт Бекхузен (Robert Beckhusen)

The National Interest, США