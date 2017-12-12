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Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников

12.12.2017 РИА Новости 145 1
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Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по общественной безопасности на своем заседании рассмотрела вопросы, связанные с участием граждан в поддержании правопорядка, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

На заседании обсуждались дополнительные правовые и организационные меры, направленные на совершенствование работы по привлечению граждан и общественных объединений к охране правопорядка.

"В этой связи обращено внимание на необходимость повышения материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной защищенности, а также расширения участия в этой работе субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также отмечена важность дальнейшей работы по внесению изменений в российское законодательство, в том числе, предусматривающих установление ответственности за неповиновение законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, а также за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка.
11.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
119
№1
12.12.2017 04:55
То есть, речь зашла - наконец-то! - об организации милиции.. именно милиции, как самодеятельного объединения граждан для защиты общественного порядка, а не ещё одного отдела МВД или СБ.
Ежу было понятно ещё во времена хрущёвской оттепели, что кроме повязок - дружинникам нужна и радиосвязь, и транспорт, и самое главное - новые законы для обеспечения работы.

..Дай-то бог, дай-то бог..
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