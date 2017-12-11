

Созвездие Карина, сфотографированное телескопом Hubble.

Источник: © NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP Созвездие Карина, сфотографированное телескопом Hubble.Источник: © NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP

Стоимость телескопов оценивается в $12,4 млрд

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. США намерены вывести в космос три новых телескопа в ближайшие десять лет с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет. Такими планами американского космического ведомства поделился с конгрессменами Томас Зурбукен, помощник директора NASA, ответственный за научные миссии.

"Кроме того, NASA в январе прошлого года инициировало разработку концепции космического телескопа следующего поколения, который предполагается вывести на орбиту в 2030-е годы", - подчеркнул он на слушаниях, прошедших в конце минувшей недели в подкомитете по космосу Палаты представителей Конгресса США.

Зурбукен напомнил, что в настоящее время продолжает совершать открытия космическая обсерватория Hubble, доставленная на орбиту в 1990 году и "позволившая расширить представление о Вселенной и нашем месте в ней".

Поиск экзопланет

Основываясь на информации, полученной с помощью Hubble и других телескопов, эксперты NASA ранее высказали предположение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сравнимых по размеру с Землей.

С 1995 года было подтверждено существование 3,5 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь, и насчитывается еще около 4 тыс. "кандидатов".

Планы запусков

"В марте 2018 года в космос должен быть выведен аппарат под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой - прим. ТАСС), - рассказал Зурбукен. - Сейчас продолжаются его сборка и испытания компонентов и оборудования. Задача TESS - выявить ближайшие к нам планетные системы, по своим параметрам в наибольшей степени сравнимые с нашей Солнечной системой. Ими в дальнейшем будут заниматься телескопы, которые выведут на орбиты вслед за TESS".

"Один из них - James Webb, - продолжил помощник директора. - Его запуск намечен на март-июнь 2019 года. Это будет наиболее мощный космический телескоп, когда-либо созданный человеком".

"Затем в космос отправится Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST, Широкоугольный инфракрасный исследовательский телескоп - прим. ТАСС)", - отметил Зурбукен.

По его словам, WFIRST сможет наблюдать в 100 раз больший участок пространства, чем Hubble. Ученые NASA рассчитывают получить с его помощью информацию не только об экзопланетах, но и о так называемой темной материи, о строении и эволюции Вселенной. Запуск телескопа WFIRST запланирован на 2024-2026 годы.

Что касается концепции телескопа следующего поколения, то на слушаниях было отмечено, что один из четырех рассматриваемых проектов - Large UltraViolet, Optical, and InfraRed observatory (LUVOIR, Большая ультрафиолетовая оптическая инфракрасная обсерватория) с диаметром зеркала 15 метров. Ожидается, что решение будет принято в 2019 году, а вывод в космос может состояться в 2035 году.

На смену Hubble

Именно James Webb должен заменить Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет еще в 2013 году. Однако реализация проекта, в который уже вложено около $8 млрд, сильно отстала от графика.

В конце сентября NASA в очередной раз объявило о переносе даты запуска новой обсерватории - с октября 2018 года на весну 2019 года, обосновав это сложностью испытаний ее конструкции и оборудования.

На телескопе, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, установлено зеркало диаметром 6,5 метра, оптические приборы и инфракрасные датчики, которым предстоит работать в открытом космосе при температуре примерно минус 233 градуса по Цельсию.

Обсерваторию предполагается вывести далеко за Луну на орбиту, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от поверхности Земли. В течение шести месяцев вся бортовая аппаратура будет проверена, и James Webb приступит к изучению Вселенной. Срок его эксплуатации рассчитан на 10 лет.

Большие затраты

Ряд конгрессменов, в частности, председатель подкомитета по космосу Брайан Бэбин, выразил беспокойство по поводу перерасхода средств при реализации программ создания новых орбитальных обсерваторий. "Предполагается, что эти три телескопа обойдутся нам по меньшей мере в $12,4 млрд, что составляет примерно 50% всех средств, выделяемых NASA на астрофизические проекты, - указал он. - Хотя для NASA важно расширять технологические границы исследований, так же важно осуществлять финансовый контроль над проектами".

В качестве примера он привел программу разработки телескопа James Webb. "Ожидается, что в конечном счете на него будет затрачено $8,8 млрд, что на 78% больше, чем первоначально называлось при утверждении проекта", - заметил Бэбин.

По его словам, расходы на TESS составят $336 млн, на WFIRST - от $3,2 млрд до $3,4 млрд.

На начавшийся 1 октября 2018 финансовый год Конгресс выделил на деятельность NASA $19 млрд.