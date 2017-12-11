Китай запустил первый коммуникационный спутник для Алжира



РН "Чанчжэн-3Б" на стартовом столе.

Источник: http://www.itar-tass.com/ РН "Чанчжэн-3Б" на стартовом столе.Источник: http://www.itar-tass.com/

Спутник будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай запустил первый алжирский коммуникационный спутник Alcomsat-1. Как передало агентство "Синьхуа", запуск был произведен в 00:40 в понедельник по пекинскому времени (19:40 воскресенья мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Запуск спутника стал первым проектом сотрудничества Китая и Алжира в аэрокосмической области. Он будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации.

Пуск произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (Changzheng-3B, Long March-3B). Это 258-й пуск для ракет-носителей этой серии.