Китай запустил первый коммуникационный спутник для Алжира
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РН "Чанчжэн-3Б" на стартовом столе.
Источник: http://www.itar-tass.com/
Спутник будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации
ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай запустил первый алжирский коммуникационный спутник Alcomsat-1. Как передало агентство "Синьхуа", запуск был произведен в 00:40 в понедельник по пекинскому времени (19:40 воскресенья мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).
Запуск спутника стал первым проектом сотрудничества Китая и Алжира в аэрокосмической области. Он будет использоваться для ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, срочных сообщений, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету, навигации.
Пуск произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (Changzheng-3B, Long March-3B). Это 258-й пуск для ракет-носителей этой серии.
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11.12.2017
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