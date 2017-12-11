Ростех намерен добиться до 2025 года среднегодового роста выручки на 17%
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Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева.
Источник: © Стоян Васев/ТАСС
Согласно стратегии развития, Ростех должен войти в число ведущих мировых глобальных корпораций, уточнил глава компании Сергей Чемезов
СИНГАПУР, 11 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" намерена до 2025 года увеличивать среднегодовую выручку до 17% в год. Об этом заявил в понедельник глава корпорации Сергей Чемезов на Деловом форуме "Продвижение передовых российских технологий".
"В стратегии развития Ростеха до 2025 года ставится задача войти в число ведущих мировых глобальных корпораций. Для ее решения необходимо добиться существенного среднегодового роста выручки наших организаций - 17% в год, повышения их операционной эффективности, а также осуществить переход от "железа" к "интеллекту", - сказал он.
Чемезов также подчеркнул необходимость выйти и закрепиться на быстрорастущих рынках "умной" продукции: электроники, информационных технологий, автоматизации, робототехники и т.д.
Вместе с тем, отметил глава Ростеха, справиться с этой задачей самостоятельно в современном мире практически невозможно. "Поэтому мы настроены на построение долгосрочных взаимовыгодных партнерств с зарубежными компаниями с целью привлечения капитала, новых компетенций и технологий, а также выхода на новые рынки сбыта", - добавил Чемезов.
Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, при этом выручка увеличилась на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.
Ранее Чемезов прогнозировал рост выручки Ростеха в 2017 году на 22%.
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11.12.2017
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