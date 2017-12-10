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В Военно-морском музее Петербурга отметили дни Героев Отечества и Андреевского флага

12.12.2017 ТАСС 104 0
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Центральный военно-морской музей
Центральный военно-морской музей.
Источник: © Центральный военно-морской музей

Для посетителей музея в эти дни были организованы тематические экскурсии, приуроченные к двум памятным датам в истории Отечества

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга отметил День Героев Отечества (9 декабря) и День Андреевского флага (11 декабря) тематическими мероприятиями. Об этом сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Военно-морского флота РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Для посетителей музея в эти дни были организованы тематические экскурсии, приуроченные к двум памятным датам в истории Отечества. На традиционной концертной площадке Центрального военно-морского музея "У маяка" под полотнищем Андреевского флага состоялся концерт патриотической песни", - сказал военный. По его словам, посетители музея также получили возможность написать письма благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Памятная дата День Героев Отечества введена в 2007 году и приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 до 1917 год. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

День Андреевского флага знаменует годовщину принятия этого знамени в качестве символа российского Военно-Морского Флота. Он был учрежден Петром I 11 декабря 1699 года. Как отметил Дыгало, "окончательно утвердив русский Андреевский флаг, Петр Великий произнес такую фразу: "Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея того ради, что от сего апостола приняла Русь святое крещение".
10.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий

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