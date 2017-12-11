Видео: Военная техника США застряла в польской грязи
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Источник: rg.ru
Американская военная техника, которая по определению должна обладать высокой проходимостью, увязла в грязи возле польского города Любин.
Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.
Съемки велись с воздуха с использованием беспилотников. В пояснении к сюжету говорится, что один из армейских грузовиков после неудачной попытки притормозить слетел с дороги в канаву.
Другой грузовик предпринял попытку вытащить съехавший с асфальта автомобиль. В результате он сам оказался в канаве на противоположной стороне дороги, причем в опрокинутом положении.
В конце-концов американские военные вынуждены были обратиться за помощью к местной компании, занимающейся эвакуацией автомобилей. Пока представители армии США не комментируют случившийся конфуз.
Руслан Мельников
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11.12.2017
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