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Видео: Военная техника США застряла в польской грязи

12.12.2017 Российская газета 128 0
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Источник: rg.ru

Американская военная техника, которая по определению должна обладать высокой проходимостью, увязла в грязи возле польского города Любин.

Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.

Съемки велись с воздуха с использованием беспилотников. В пояснении к сюжету говорится, что один из армейских грузовиков после неудачной попытки притормозить слетел с дороги в канаву.

Другой грузовик предпринял попытку вытащить съехавший с асфальта автомобиль. В результате он сам оказался в канаве на противоположной стороне дороги, причем в опрокинутом положении.

В конце-концов американские военные вынуждены были обратиться за помощью к местной компании, занимающейся эвакуацией автомобилей. Пока представители армии США не комментируют случившийся конфуз.


Руслан Мельников
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Польша
США
Проекты
БПЛА

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