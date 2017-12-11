Видео: Военная техника США застряла в польской грязи



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

Американская военная техника, которая по определению должна обладать высокой проходимостью, увязла в грязи возле польского города Любин.

Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.

Съемки велись с воздуха с использованием беспилотников. В пояснении к сюжету говорится, что один из армейских грузовиков после неудачной попытки притормозить слетел с дороги в канаву.

Другой грузовик предпринял попытку вытащить съехавший с асфальта автомобиль. В результате он сам оказался в канаве на противоположной стороне дороги, причем в опрокинутом положении.

В конце-концов американские военные вынуждены были обратиться за помощью к местной компании, занимающейся эвакуацией автомобилей. Пока представители армии США не комментируют случившийся конфуз.

Руслан Мельников