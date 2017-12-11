На видео попал экстремальный полет Су-24М2 ниже ЛЭП
|
|
Фронтовые бомбардировщики Су-24М2.
Источник: rg.ru
В интернете появилось захватывающее видео экстремально низкого полета фронтового бомбардировщика Су-24М2.
Breathtaking low pass of SyAAF Su-24M2 pic.twitter.com/0GepOWiiED - LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) 2 декабря 2017 г.
В семисекундном ролике, опубликованном на Twitter-странице LuftwaffeAS, запечатлено, как снизившийся самолет, чуть качнув крыльями, проносится буквально над самой землей. Полет проходил ниже опор ЛЭП на заднем плане. После этого Су-24М2 вновь поднимается вверх.
Судя по оборванным проводам ЛЭП, попавшему в кадр взрыву и военной технике, опасный маневр был произведен в "горячей точке". Правда, где именно велись съемки в пояснении к ролику не указано. Пользователи в комментария к видео предполагают, что речь идет о сирийской провинции Дейр-эз-Зоре.
Су-24 является советским и российским тактическим фронтовым бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. Он способен наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и надводным целям в любых метеоусловиях и в любое время суток. При этом бомбардировщик может действовать на малых высотах. Однако управление Су-24 требуют от пилота высокого мастерства. Су-24М2 стал второй модернизацией бомбардировщика.
Руслан Мельников
|
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.07.2017 Нелетальное смарт-оружие КРЭТ
29.06.2017 "Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
15.05.2017 "Будем отжимать их от границы России"
25.04.2017 Новые формы и способы ведения боя впервые применены в ходе военных учений на Южном Урале
24.04.2017 Более 1,5 тыс. военных применили новые формы ведения боя в ходе учений на Урале
12.04.2017 Бородатые "Томагавки"
21.12.2016 Совет главных левшей
29.03.2016 Воздушно-коммерческие силы