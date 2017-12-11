На видео попал экстремальный полет Су-24М2 ниже ЛЭП



Фронтовые бомбардировщики Су-24М2.

Источник: rg.ru Фронтовые бомбардировщики Су-24М2.Источник: rg.ru

В интернете появилось захватывающее видео экстремально низкого полета фронтового бомбардировщика Су-24М2.

Breathtaking low pass of SyAAF Su-24M2 pic.twitter.com/0GepOWiiED - LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) 2 декабря 2017 г.

В семисекундном ролике, опубликованном на Twitter-странице LuftwaffeAS, запечатлено, как снизившийся самолет, чуть качнув крыльями, проносится буквально над самой землей. Полет проходил ниже опор ЛЭП на заднем плане. После этого Су-24М2 вновь поднимается вверх.

Судя по оборванным проводам ЛЭП, попавшему в кадр взрыву и военной технике, опасный маневр был произведен в "горячей точке". Правда, где именно велись съемки в пояснении к ролику не указано. Пользователи в комментария к видео предполагают, что речь идет о сирийской провинции Дейр-эз-Зоре.

Су-24 является советским и российским тактическим фронтовым бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. Он способен наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и надводным целям в любых метеоусловиях и в любое время суток. При этом бомбардировщик может действовать на малых высотах. Однако управление Су-24 требуют от пилота высокого мастерства. Су-24М2 стал второй модернизацией бомбардировщика.

Руслан Мельников