Россия представит более 200 образцов вооружений на выставке в Кувейте
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Танк Т-90МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия примет участие в кувейтской выставке вооружений "Gulf Defense & Aerospace 2017", в ходе которой представит потенциальным инозаказчикам более 200 образцов вооружений, в том числе танки Т-90МС и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.
Оружейный салон пройдёт в Эль-Кувейте в период с 12 по 14 декабря. Главой официальной российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Алексей Фролкин, делегацию Рособоронэкспорта возглавляет заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Стенд компании располагается в павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения. Наиболее перспективными для Сухопутных войск Кувейта из представленных на выставке российских вооружения и военной техники считаются танки Т-90С и Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", - говорится в сообщении.
Из представленной в экспозиции РОЭ авиационной техники особое внимание уделяется многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-29М/М2 и учебно-боевому самолету Як-130.
Кроме того, российский спецэкспортер ожидает интерес со стороны ближневосточных государств к системам ПВО, таким как "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Top-М2КМ" и "Бук-М2Э" и С-400.
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11.12.2017
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