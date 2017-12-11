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Россия представит более 200 образцов вооружений на выставке в Кувейте

12.12.2017 РИА Новости 143 0
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Танк Т-90МС. Архивное фото
Танк Т-90МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия примет участие в кувейтской выставке вооружений "Gulf Defense & Aerospace 2017", в ходе которой представит потенциальным инозаказчикам более 200 образцов вооружений, в том числе танки Т-90МС и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.

Оружейный салон пройдёт в Эль-Кувейте в период с 12 по 14 декабря. Главой официальной российской делегации назначен заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Алексей Фролкин, делегацию Рособоронэкспорта возглавляет заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.

"Стенд компании располагается в павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения. Наиболее перспективными для Сухопутных войск Кувейта из представленных на выставке российских вооружения и военной техники считаются танки Т-90С и Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", - говорится в сообщении.

Из представленной в экспозиции РОЭ авиационной техники особое внимание уделяется многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-29М/М2 и учебно-боевому самолету Як-130.

Кроме того, российский спецэкспортер ожидает интерес со стороны ближневосточных государств к системам ПВО, таким как "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Top-М2КМ" и "Бук-М2Э" и С-400.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Кувейт
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
Корнет
Корнет-ЭМ
МиГ-29М
С-400 Триумф
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тигр-М
Як-130
Компании
РОЭ

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