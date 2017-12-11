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Модернизированная БМП с "уголковой броней" попала на фото в Сирии

12.12.2017 Российская газета 179 0
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БМП-1
БМП-1 сирийской элитной 105-й бригады Республиканской гвардии.
Источник: https://t.co/GzNE7ZSCnk

Бойцы сирийской элитной 105-й бригады Республиканской гвардии провели модернизацию БМП-1. Машина была впервые задействована в боевых действиях еще в сентябре, но ее фото в Сети появились только на днях.

pic.twitter.com/GzNE7ZSCnk - Morant Mathieu (@MathieuMorant) 7 декабря 2017 г.

Боевая машина пехоты получила защиту лобовой части, бортов и кормы из так называемой "уголковой брони", которая представляет собой массивные пластины, прикрепленные к корпусу под некоторым углом. Дополнительные экраны также установлены на орудийную башню.

По замыслу создателей, их разработка должна была нейтрализовывать имеющиеся у террористов кумулятивные боеприпасы.

Впервые такая защита была замечена на танках Т-72М1 в самом начале 2017 года. Сирийская новинка была скептически встречена рядом военных экспертов, но боевое применение доказало эффективность такой защиты.

За все время активных действий с применением таких танков из строя вышла лишь одна защищенная машина, да и то из-за того, что вследствие неудачных маневров в городской застройке в окрестностях Дамаска она застряла в развалинах, и ее добили боевики.

Republican Guard (105th perhaps) BMP-1. September 2017. pic.twitter.com/k849eFj1ZP - Morant Mathieu (@MathieuMorant) 7 декабря 2017 г.

Последней операцией, где применялись танки с уголковой защитой, стала операция в Дейр-эз-Зор.

Неудивительно, что, получив положительный опыт, было решено внедрять такую разработку на технике более легкого класса. Правда, вначале "противокумулятивные уголки" получили зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4, которые также положительно себя проявили в боях. Теперь очередь дошла до БМП-1.

Бойцы данной элитной бригады на базе стандартной "копейки" также создали некое подобие машины огневой поддержки. Защитив корпус, они вместо стандартной башни смонтировали другую, больших размеров, со спаркой 23-мм зенитных орудий.

Эта машина также успешно была опробована во время операций в северо-восточном пригороде Дамаска.


Алексей Моисеев
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БМП-1
Т-72
Т-72М1
Шилка

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