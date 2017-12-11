ВДВ провели более 400 учений в 2017 году
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Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России увеличили интенсивность подготовки в 2017 году, приняв участие более чем в 400 учений, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В 2017 году было поведено более 400 тактических и командно-штабных учений, из них около 300 - с привлечением артиллерии и ПВО. Интенсивность проводимых мероприятий с боевой стрельбой увеличилась более чем на 6%", - сказал Сердюков в ходе сбора руководящего состава ВДВ, который проводится в период с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка под его руководством.
По его словам, интенсивность боевой подготовки ВДВ имеет хорошую динамику по сравнению с аналогичными периодами 2015-2016 годов.
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11.12.2017
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