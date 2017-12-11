Россия и Япония готовы наращивать связи между военными ведомствами
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Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. Укрепление партнерских связей по военной линии России и Японии играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стороны готовы наращивать связи между военными ведомствами, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.
Он отметил, что сотрудничество между двумя странами энергично развивается.
"Готовы наращивать связи между военными ведомствами на основе договоренностей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год", - подчеркнул начальник Генштаба.
Он напомнил, что в марте возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", на встрече в Токио министры обменялись мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной безопасности, дали оценки перспективным направлениям развития сотрудничества.
"Считаем, что укрепление партнерских связей по военной линии в полной мере отвечает национальным интересам России и Японии, играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Герасимов.
В начале рабочего визита начальник Генштаба возложил венок к памятнику военнослужащим Сил самообороны Японии, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время.
Монумент был построен в 1980 году в годовщину празднования 30-летия образования Сил самообороны по распоряжению премьер-министра Японии Судзуки. Он олицетворяет память в честь военнослужащих, погибших вовремя исполнения служебных обязанностей, преимущественно в ходе учений или ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. Ежегодно министерство обороны проводит церемонию памяти жертв с участием членов семей военнослужащих, премьер-министра Японии и бывших министров обороны.
Традиционно при посещении министерства обороны Японии высшими должностными лицами иностранных государств организуется церемония возложения венка к памятнику.
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11.12.2017
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