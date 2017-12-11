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Военнослужащий Балтийского флота стал финалистом "Премии МИРа-2017"

12.12.2017 РИА Новости 89 0
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Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017
Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Военнослужащий Балтийского флота мичман Павел Рудаков стал финалистом "Премии МИРа-2017" в номинации "Подвиг", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Военнослужащий Балтийского флота мичман Павел Рудаков стал финалистом "Премии МИРа-2017" в номинации "Подвиг". Ежегодно ею награждают людей, которые не только бескорыстно приносят в наш мир добро и любовь, но и вдохновляют других совершать благородные поступки. Организатор мероприятия - Общероссийская молодежная общественная организация "МИР". Торжественная церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства "Артмуза", - говорится в сообщении.

Павел Рудаков номинирован на премию за спасение ребенка, выпавшего из окна многоэтажного дома в Светлогорске Калининградской области. Благодаря быстрой реакции и находчивости военнослужащего ребенок остался жив. Рудаков проходит военную службу на Балтийском флоте техником связи в Балтийской военно-морской базе, поясняется в релизе.

Отмечается, что в 2017 году на соискание "Премии МИРа" в 7 номинациях было прислано более 560 заявок из 60 регионов России. Рабочая группа премии сформировала шорт-лист из 70 претендентов, из которых экспертная комиссия выбрала 21 лауреата.

Награждение проходило в 7 номинациях - "Позитивный вклад в информационное пространство", "Доброта, как стиль жизни", "Постоянное движение вперед", "Здравая инициатива", "Вопреки", "Добрый коллектив", "Народная премия" и "Подвиг".
11.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
БФ

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