Семьдесят КАМАЗов в лизинг для транспортно-экспедиционной компании
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КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поставил крупную партию седельных тягачей КАМАЗ-5490 в адрес транспортно-экспедиционной компании «РТК Логистика».
В лизинг от производителя передано 70 автомобилей КАМАЗ-5490-S5. Ещё 430 автомобилей «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» планирует поставить клиенту в 2018 году. Сделка сроком на 42 месяца заключена по программе «Большой лизинг». Поставщиком автотехники выступил ООО «Технический центр «Восток», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге.
КАМАЗ-5490-S5 – одна из самых популярных новинок модельного ряда крупнейшей российской автомобильной корпорации. Наработанный опыт и применение новейших технологий позволили создать оптимальный для российских дорожных и климатических условий магистральный тягач с высоким уровнем надёжности и комфорта.
Лизингополучатель – ООО «РТК Логистика» – крупная транспортно-экспедиционная компания с 20-летним стажем. Занимается перевозкой грузов по территории Российской Федерации, а также в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. В «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» компания обратилась впервые. Обновляя и модернизируя свой автопарк, ООО «РТК Логистика» планирует сократить эксплуатационные затраты и увеличить свою долю на рынке междугородных перевозок.
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08.12.2017
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