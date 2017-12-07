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На Украине заявили о финальной стадии создания ОТРК "Гром"

08.12.2017 Военное обозрение 738 0
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Директор Павлоградского химического завода (Украина) Леонид Шиман заявил о нахождении на завершающей стадии создания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". По сути, речь идёт об ОТРК "Гром-2", который на Украине называют новейшей разработкой ракетного вооружения.

Из заявления Леонида Шимана:

Разработка комплекса уже находится на финальной стадии. Сейчас почти завершены испытания системы управления и перемещения ракет, гидравлики, механики и всего, что связано с транспортировкой. Скорее всего, в течение года ОТРК выйдет на полевые испытания.

Далее на Павлоградском химзаводе заявили, что поставлен на вооружение ОТРК "Гром" ("Гром-2") будет в 2020 или 2021 году. Отмечается, что ракеты "Грома" способны эффективно поражать цели на расстоянии "в несколько сотен километров" и "нарушать целостность противоракетной обороны противника на 96%". По каким критериям был оценен последний параметр (именно в 96%), на предприятии не сообщают. В КБ "Южное" ранее было заявлено о дальности поражения цели в пределах от 50 до 500 км.

До конца года комплекс "Гром" будет переведён на новый этап испытаний в условиях военного полигона.

ОТРК "Гром" - комплекс, в основе которого находится использование твёрдотопливной баллистической ракеты. В качестве платформы (шасси), как сообщалось первоначально, используется КрАЗ 10х10.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Компании
АвтоКрАЗ
КБ "Южное"
Проекты
2020-й год

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