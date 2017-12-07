На Украине продолжается разработка противокорабельного комплекса "Нептун"
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Харьковское ООО "Машгидропривод" в декабре 2016 года заключил контракты с Государственным киевским конструкторским бюро "Луч" на разработку транспортно-заряжающей машины для противокорабельной ракеты "Нептун" и транспортного модуля унифицированной самоходной пусковой установки противокорабельной ракеты "Нептун", сообщает блог Дианы Михайловой.
https://diana-mihailova.livejournal.com
В рамках договорных отношений было произведено:
"продукции (оснастки, комплектующих, пресс-инструмент Э337.11176.000.0, пресс-инструмент Э337.11175.000.0, пресс-инструмент Э337.11174.000.0, пресс-инструмент Э337.11119.000.0, переходников, корпусов и т.д.);
и услуг (разработки конструкторской документации для изготовления опытных образцов транспортного модуля унифицированной самоходной пусковой установки ТМ УСПУ-360, разработка конструкторской документации для изготовления опытных образцов транспортно-заряжающей машины ТЗМ-360).
Тактико-технические требования на ОКР "Нептун" на 13 листах имеют гриф секретности "ДСП". Заводской заказ №14 на разработку ОКР "Нептун" с приложениями датирован 11 апреля 2017 г. Технические отчеты по ОКР "Нептун" утверждены ГосККБ "Луч" 28 августа 2017 г.
Кроме того, ООО "Харьковский завод транспортного оборудования" выполняет составную часть опытно-конструкторской работы, шифр "Нептун-ПУ" – разработка пусковой установки для противокорабельной ракеты "Нептун"".
Об этом сообщил в ходе доклада на конференции "Создание и модернизация вооружения и военной техники в современных условиях" начальник научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины "Государственный океанариум", полковник Андрей Дончак.
Задачи по обороне побережья, стоящие перед ВМСУ, частично можно решить с помощью создания отечественных береговых ракетных комплексов разного базирования,
сказал он.
С этой целью можно использовать отечественные мобильные комплексы типа комплекса "Рубеж", которые состояли на вооружении в прошлом. Три дивизиона подобных комплексов могут полностью прикрыть азовское и черноморское побережье. Отдельным преимуществом будет их мобильность,
отметил полковник.
Для создания комплекса есть все условия – собственная подвижная база: автомобили "Краз". Или автомобили "Маз-543М", значительное количество которых находится на консервации. В качестве РЛС наведения в комплексе на первом этапе возможно применение старой советской РЛС "Гарпун", входившей в состав РБРК "Рубеж", которую в дальнейшем можно заменить более современной РЛС, например "Малахит", или другой,
сказал Дончак.
Также, по его словам, "необходимо завершить разработку отечественной противокорабельной ракеты "Нептун" с дальностью стрельбы до 280 км, что не подпадает под ограничения международных договоров".
В настоящий момент скорость создания этого вооружения оставляет желать лучшего. Основные проблемы заключаются в разработке головки самонаведения. Но работы продолжаются, и мы надеемся, что они вскоре поступят на вооружение,
добавил полковник.
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07.12.2017
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