Российский Генеральный штаб заявил о полном освобождении Сирии от террористов ИГИЛ
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Валерий Герасимов.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ЦАМТО, 7 декабря. Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования ИГИЛ уничтожены, – сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов 6 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
Ниже основные тезисы выступления Валерия Герасимова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
"Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину", – проинформировал генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, 6 декабря наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы в провинции Дейр-эз-Зор и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга.
"Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует", – подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
По заявлению генерала армии Валерия Герасимова, освобождено более 1000 населенных пунктов и деблокированы основные коммуникации.
Начальник Генерального штаба рассказал, что все боевые действия планировались и организовывались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке проправительственных сил.
"Уверенно и эффективно действовали подразделения российских Сил специальных операций. Большой вклад в освобождение территорий к востоку от Евфрата внесли под руководством объединенного штаба и наших советников курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата", – отметил Валерий Герасимов.
Он также сообщил, что "скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке ВКС России обеспечили к концу ноября этого года полное уничтожение бандформирований ИГИЛ в восточных районах Сирии".
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07.12.2017
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