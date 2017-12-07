Серийный танкер KC-46A совершил первый полет



Серийный американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus.

Источник: Boeing Серийный американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus.Источник: Boeing

Серийный американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus совершил первый полет. Согласно сообщению авиастроительного концерна Boeing, летающий танкер провел в воздухе три с половиной часа. Проверки признаны успешными. После завершения программы испытаний этот самолет будет передан ВВС США.

Во время испытательного полета KC-46A поднялся на высоту 11,9 тысячи метров. В полете летчики-испытатели проверяли работу двигателей самолета, его управляемость и функционирование бортового радиоэлектронного оборудования.

Разработка KC-46A ведется с 2012 года на базе грузовой версии лайнера Boeing 767. Самолет сможет развивать скорость до 920 километров в час и совершать полеты на расстояние до 12,2 тысячи километров. KC-46A будет перевозить до 92 тонн топлива. В рамках первого договора Boeing должен поставить военным 34 танкера Pegasus. В общей же сложности ВВС США намерены купить 179 таких самолетов.

На вооружении ВВС США новые самолеты-заправщики заменят устаревшие KC-135 Stratotanker. После завершения программы разработки KC-46A в США начнется создание нового самолета-заправщика, который пока получил условное обозначение KC-Z.

Новый самолет-заправщик должен будет действовать в условиях умеренного противодействия противника. Новые "летающие танкеры" будут выполнять полеты на расстоянии 400-800 километров от непосредственной угрозы, но в зоне действия радаров и авиации противника. По этой причине самолеты проекта KC-Z должны быть выполнены малозаметными.

Новый самолет-заправщик будет способен на укороченные взлет и посадку. Благодаря этому танкер можно будет использовать со взлетно-посадочных полос протяженностью вдвое меньше той, что необходима для современных самолетов-заправщиков KC-10 Extender и KC-135.

Василий Сычёв