СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
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Первый произведенный для Катара одноместный истребитель Dassault Rafale ЕQ (бортовой номер ЕQ01),16.02.2017.
Источник: defence.pk
Катар подписал 7 декабря договор о покупке 12 дополнительных многоцелевых истребителей "Рафаль" у Франции, сообщает Reuters.
Такая информация содержалась в документе, отправленном агентству. О возможности приобретение Дохой истребителей, производимых компанией Dassault Aviation, ранее заявляла глава минобороны Франции ФлорансПарли.
Помимо покупки 12 "Рафалей", в документе указывается, что впоследствии Катар может приобрести еще 36 летательных аппаратов. Также говорится о том, что Доха купит 50 самолетов Airbus A320neo с возможностью затем приобрести еще 30.
Согласно документу, Доха также предоставила французскому железнодорожному консорциуму, в который входят RATP и SNCF, договор на постройку метро в столицы этого ближневосточного государства. Кроме того, власти страны заявили о намерении приобрести 490 бронетранспортеров компании Nexter.
Напомним, Катар по-прежнему находится в блокаде со стороны коалиции стран, возглавляемых Саудовской Аравией. Формально недовольство Дохой вызвано поддержкой организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и работой телекомпании Аль-Джазира", однако многие эксперты сходятся во мнении, что в действительности кризис вызван сближением Катара и Ирана — основного противника Эр-Рияда на Ближнем Востоке.
Помимо французских истребителей, Доха также подписала контракт о покупке 24 истребителей "Тайфун" у Соединенного Королевства.
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07.12.2017
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Сергей-82
11001
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№1
08.12.2017 10:04
Молодцы французы,национальный авиапром живет.
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штурм
3271
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№2
08.12.2017 10:47
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
А вы пишете,что Рафаэль также недоделаный самолёт как и МиГ-35.....
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Сергей-82
11001
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№3
08.12.2017 13:32
Цитата, штурм сообщ. №2
А вы пишете,что Рафаэль также недоделаный самолёт как и МиГ-35....Я говорил на момент тендера,прочите внимательно,в 2014 он получил АФАР ,а вот движки тягой 9490 он не получил.Ну а доделанный,не доделанный,Ф-35 как бы тоже под???Но ведь его берут,а так в обще мне Рафаль нравится,да и в обще подход французов к ВПК.
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штурм
3271
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№4
08.12.2017 17:52
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
,а так в обще мне Рафаль нравится,да и в обще подход французов к ВПК.
Рафаль на сегодня наверное самый сбалансированный "средний" многоцелевой истребитель.
Лёгкие он перерос, а до тяжёлых не дорос....
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