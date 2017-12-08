СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции



Первый произведенный для Катара одноместный истребитель Dassault Rafale ЕQ (бортовой номер ЕQ01),16.02.2017.

Источник: defence.pk Первый произведенный для Катара одноместный истребитель Dassault Rafale ЕQ (бортовой номер ЕQ01),16.02.2017.Источник: defence.pk

Катар подписал 7 декабря договор о покупке 12 дополнительных многоцелевых истребителей "Рафаль" у Франции, сообщает Reuters.

Такая информация содержалась в документе, отправленном агентству. О возможности приобретение Дохой истребителей, производимых компанией Dassault Aviation, ранее заявляла глава минобороны Франции ФлорансПарли.

Помимо покупки 12 "Рафалей", в документе указывается, что впоследствии Катар может приобрести еще 36 летательных аппаратов. Также говорится о том, что Доха купит 50 самолетов Airbus A320neo с возможностью затем приобрести еще 30.

Согласно документу, Доха также предоставила французскому железнодорожному консорциуму, в который входят RATP и SNCF, договор на постройку метро в столицы этого ближневосточного государства. Кроме того, власти страны заявили о намерении приобрести 490 бронетранспортеров компании Nexter.

Напомним, Катар по-прежнему находится в блокаде со стороны коалиции стран, возглавляемых Саудовской Аравией. Формально недовольство Дохой вызвано поддержкой организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и работой телекомпании Аль-Джазира", однако многие эксперты сходятся во мнении, что в действительности кризис вызван сближением Катара и Ирана — основного противника Эр-Рияда на Ближнем Востоке.

Помимо французских истребителей, Доха также подписала контракт о покупке 24 истребителей "Тайфун" у Соединенного Королевства.