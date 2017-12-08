Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции

08.12.2017 ИА Regnum 464 4
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Dassault Rafale ЕQ
Первый произведенный для Катара одноместный истребитель Dassault Rafale ЕQ (бортовой номер ЕQ01),16.02.2017.
Источник: defence.pk

Катар подписал 7 декабря договор о покупке 12 дополнительных многоцелевых истребителей "Рафаль" у Франции, сообщает Reuters.

Такая информация содержалась в документе, отправленном агентству. О возможности приобретение Дохой истребителей, производимых компанией Dassault Aviation, ранее заявляла глава минобороны Франции ФлорансПарли.

Помимо покупки 12 "Рафалей", в документе указывается, что впоследствии Катар может приобрести еще 36 летательных аппаратов. Также говорится о том, что Доха купит 50 самолетов Airbus A320neo с возможностью затем приобрести еще 30.

Согласно документу, Доха также предоставила французскому железнодорожному консорциуму, в который входят RATP и SNCF, договор на постройку метро в столицы этого ближневосточного государства. Кроме того, власти страны заявили о намерении приобрести 490 бронетранспортеров компании Nexter.

Напомним, Катар по-прежнему находится в блокаде со стороны коалиции стран, возглавляемых Саудовской Аравией. Формально недовольство Дохой вызвано поддержкой организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и работой телекомпании Аль-Джазира", однако многие эксперты сходятся во мнении, что в действительности кризис вызван сближением Катара и Ирана — основного противника Эр-Рияда на Ближнем Востоке.

Помимо французских истребителей, Доха также подписала контракт о покупке 24 истребителей "Тайфун" у Соединенного Королевства.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Катар
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Nexter

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Сергей-82
11001
№1
08.12.2017 10:04
Молодцы французы,национальный авиапром живет.
0
Сообщить модератору
RU
штурм
3271
№2
08.12.2017 10:47
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1

А вы пишете,что Рафаэль  также недоделаный самолёт как и МиГ-35.....
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
11001
№3
08.12.2017 13:32
Цитата, штурм сообщ. №2
А вы пишете,что Рафаэль  также недоделаный самолёт как и МиГ-35....
Я говорил на момент тендера,прочите  внимательно,в 2014 он получил АФАР ,а вот движки тягой 9490 он не получил.Ну а доделанный,не доделанный,Ф-35 как бы тоже под???Но ведь его берут,а так в обще мне Рафаль нравится,да и в обще подход французов к ВПК.
0
Сообщить модератору
RU
штурм
3271
№4
08.12.2017 17:52
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
,а так в обще мне Рафаль нравится,да и в обще подход французов к ВПК.

Рафаль на сегодня наверное самый сбалансированный "средний" многоцелевой истребитель.
Лёгкие он перерос, а до тяжёлых  не дорос....
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы