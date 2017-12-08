ФГУП "ЦАГИ" представил совместный с МАИ перспективный проект



Лабораторный образец двигательной части ПВЭРД.

Источник: tsagi.ru Лабораторный образец двигательной части ПВЭРД.Источник: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") сообщили о ходе реализации совместного проекта в области разработки двигателей. Партнером ЦАГИ выступил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).

Работа посвящена созданию и использованию прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД) для долговременного поддержания космических аппаратов (КА) на сверхнизких орбитах — 150–250 км. Исследования проводятся в рамках программы ЦАГИ—РАН.

Испытания ПВЭРД на модернизированном стенде в МАИ. Источник: tsagi.ru

Благодаря подобным силовым установкам срок активного существования КА на сверхнизких орбитах больше не будет зависеть от запаса топлива, замененного на газы из разреженной атмосферы, окружающей аппарат. Помимо этого, полет на сверхнизких орбитах позволит значительно уменьшить затраты на запуск КА, а также требуемые мощности передатчиков и приемников спутниковой связи.

Ранее специалисты ЦАГИ разработали физико-математическую модель процессов, происходящих в воздухозаборнике и накопителе газов ПВЭРД. Затем ученые сформировали условия длительного пребывания спутника с таким двигателем на низких орбитах и получили синтез оптимального управления КА с силовой установкой нового типа.

Лабораторный образец устройства забора атмосферных газов с цилиндрическим накопителем. Источник: tsagi.ru

В свою очередь, коллеги из МАИ спроектировали и испытали основные элементы двигательной части, обосновали выбор материалов для ПВЭРД, а также модернизировали стенд для имитации его работы на орбите. Далее специалисты двух институтов планируют создать действующую модель ПВЭРД, испытать ее и подтвердить работоспособность и корректное взаимодействие устройств забора газов и двигательной части.

Программа ЦАГИ—РАН действует с 2000 года. Ее цель — применение результатов фундаментальных исследований Российской академии наук для решения практических задач авиационно-космической отрасли. ЦАГИ в качестве головного института выполняет связующую роль между РАН и предприятиями промышленности, организуя прикладные исследования по наиболее актуальным проблемам авиастроения. Совместные исследования ученых ЦАГИ и МАИ в области разработки перспективных двигателей стартовали в 2013 году.