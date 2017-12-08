ФГУП "ЦАГИ" представил совместный с МАИ перспективный проект
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Лабораторный образец двигательной части ПВЭРД.
Источник: tsagi.ru
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") сообщили о ходе реализации совместного проекта в области разработки двигателей. Партнером ЦАГИ выступил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).
Работа посвящена созданию и использованию прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД) для долговременного поддержания космических аппаратов (КА) на сверхнизких орбитах — 150–250 км. Исследования проводятся в рамках программы ЦАГИ—РАН.
|Испытания ПВЭРД на модернизированном стенде в МАИ.
|Источник: tsagi.ru
Благодаря подобным силовым установкам срок активного существования КА на сверхнизких орбитах больше не будет зависеть от запаса топлива, замененного на газы из разреженной атмосферы, окружающей аппарат. Помимо этого, полет на сверхнизких орбитах позволит значительно уменьшить затраты на запуск КА, а также требуемые мощности передатчиков и приемников спутниковой связи.
Ранее специалисты ЦАГИ разработали физико-математическую модель процессов, происходящих в воздухозаборнике и накопителе газов ПВЭРД. Затем ученые сформировали условия длительного пребывания спутника с таким двигателем на низких орбитах и получили синтез оптимального управления КА с силовой установкой нового типа.
|Лабораторный образец устройства забора атмосферных газов с цилиндрическим накопителем.
|Источник: tsagi.ru
В свою очередь, коллеги из МАИ спроектировали и испытали основные элементы двигательной части, обосновали выбор материалов для ПВЭРД, а также модернизировали стенд для имитации его работы на орбите. Далее специалисты двух институтов планируют создать действующую модель ПВЭРД, испытать ее и подтвердить работоспособность и корректное взаимодействие устройств забора газов и двигательной части.
Программа ЦАГИ—РАН действует с 2000 года. Ее цель — применение результатов фундаментальных исследований Российской академии наук для решения практических задач авиационно-космической отрасли. ЦАГИ в качестве головного института выполняет связующую роль между РАН и предприятиями промышленности, организуя прикладные исследования по наиболее актуальным проблемам авиастроения. Совместные исследования ученых ЦАГИ и МАИ в области разработки перспективных двигателей стартовали в 2013 году.
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07.12.2017
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Друг Георгия
595
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№1
08.12.2017 05:51
Что-о-о???!!! "Совместные работы" аэродинамиков - с "двигателестроителями"??? ;D ;D ;D Да оне совсем сдурели, или "наверняка" не предполагают, что двигатели рождаются только в ФГУП ЦИАМ, о котором оне даже не знают, что он существует на свете, судя по намерениям!!! )))
"Мазарм" крепчает, у конторки! ;) Повеселили! ;D ;D ;D
А-а-а! Догадался! ;) Прогнившая конторка, пытается "чужими руками" МАИ - тырить
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beka1
1281
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№2
08.12.2017 06:13
Меня тоже насторожило, что нет упоминания о ЦИАМ...
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Друг Георгия
595
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№3
08.12.2017 06:19
Цитата, beka1 сообщ. №2
Меня тоже насторожило, что нет упоминания о ЦИАМ...
Дык, ясен перец! Явная провокация похищения "пальмы первенства", да ещё и у кого???!!! У того, кто только этим и зарабатывает на свой хлеб!!! )) Явное "выпячивание слюнявых губок", типО, "...вот мы какие хороше-пригожие, - лучче всех!" ;D ;D ;D
...да и "маёвцы", тоже хороши! "Повелись как сивка" на такое предложение проходимцев, - оне же "пальму первенства" из рук зубами выгрызут у них, оставив в дураках, разбираться с ЦИАМ!...
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Алексей60
2276
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№4
08.12.2017 07:14
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
Цитата, beka1 сообщ. №2Не всё так просто, как вам кажется.
Ещё раз посмотрите на тему работы!
Цитата, q
Работа посвящена созданию и использованию прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД) для долговременного поддержания космических аппаратов (КА) на сверхнизких орбитах — 150–250 км.
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Друг Георгия
595
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№5
08.12.2017 08:06
Эх, уважаемый Алексей60! Да проще - некуда! Внемлите истине
Цитата, Алексей60 сообщ. №4
прямоточных воздушных электрореактивных двигателей
А пока в зоне работы двигателей атмосфера Земли, - это епархия именно ФГУП ЦИАМ (расшифровка аббревиатуры: Центральный Институт Авиационного Моторостроения).
Ну, а как известно,
и на электротяге авиационному двигателю уже не важно, кислород это будет, или какой другой газ, - ему важно, чтобы он мог ионизироваться, и создавать на этой основе потребную тягу!
Цитата, q
Ионный двигатель — тип электрического ракетного двигателя, принцип работы которого основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионный_двигатель
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