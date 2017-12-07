Бразилия хочет получить британский "Океан"



Вертолётоносец HMS Ocean.

Источник: ukdefencejournal.org.uk Вертолётоносец HMS Ocean.Источник: ukdefencejournal.org.uk

Великобритания ещё не списала свой вертолётоносец HMS Ocean, но на него уже есть спрос за рубежом. Вчера, 6 декабря, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Минобороны Бразилии официально подтвердило намерение приобрести британский боевой корабль.

В следующем году ВМС Великобритании планируют списать свой десантный вертолётоносец Ocean и заранее ищут для него покупателя. В марте текущего года Минобороны Великобритании официально предложило ВМС Бразилии приобрести этот корабль, заменив им ранее списанный авианосец Sao Paulo, а вчера стало известно о том, что бразильский флот подтвердил намерение купить вертолётоносец. Кроме того, интерес к британскому кораблю проявляют турецкие ВМС.

Десантный вертолётоносец HMS Ocean является флагманом британского флота, но должен быть списан в следующем году после принятия на вооружение авианосца Queen Elizabeth. Подробности предложения по продаже вертолётоносца Ocean не разглашаются, однако известно, что бразильские военные чиновники признали возможную сделку разумной, исходя из предложенной цены корабля. По неофициальным данным, потенциальная стоимость сделки составляет 312 млн бразильских реалов (?80,3 млн).

В настоящее время стороны обсуждают условия сделки, по последним данным, Бразилия приобретёт HMS Ocean в рассрочку. При этом в бразильских ВМС настолько уверены в предстоящем приобретении, что уже думают над новым именем для вертолётоносца: одно из наиболее вероятных названий корабля — Minas Gerais.

HMS Ocean был принят на вооружение британского флота в 1995 году. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение — более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолётов, а также не менее 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла.