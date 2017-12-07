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Полет "медведей" над Тихим океаном попал на видео

08.12.2017 Российская газета 476 0
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Источник: rg.ru

Два самолета дальней авиации Ту-95МС, способные нести ядерное оружие, выполнили воздушное патрулирование над нейтральными водами южной части Тихого океана. Вылет стратегических бомбардировщиков на видео сняли журналисты ТК "Звезда".



Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, взлет самолетов осуществлялся с аэродрома Биак в Индонезии, куда ракетоносцы прилетели с авиабазы Украинка в Амурской области. Полет прошел в рамках международного визита российской делегации. По ходу маршрута над акваторией Тихого океана Ту-95МС дозаправились топливом от танкеров Ил-78.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.

Отметим, что подобные визиты самолетов дальней авиации за рубеж - скорее исключение, чем правило, так как "стратеги" практически никогда не садятся на чужие аэродромы. Исключением можно считать приземление наших ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле в 2008 году и повторный визит "Белых лебедей" в эту страну и Никарагуа осенью 2013-го.

Справка "РГ"

Самолет Ту-95МС, который в НАТО называют Bear - "Медведь", носитель крылатых ракет большой дальности. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час. По оценке специалистов, имеет значительный потенциал в части оснащения более эффективным ракетным оружием и новым оборудованием.


Николай Грищенко
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Индонезия
Никарагуа
Россия
Продукция
Ил-78
СПМ-3 Медведь
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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NATO
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ЯО

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