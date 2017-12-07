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Российские саперы полностью разминировали город Дейр-эз-Зор

08.12.2017 ТАСС 191 0
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Военнослужащий-сапер
Военнослужащий-сапер ВС РФ.
Источник: ТАСС/Константин Лейфер

Специалисты очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили разминирование жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, сообщил в четверг журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Российскими специалистами очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1868 зданий, 246 километров дорог. На площади в 1238 гектаров обезврежено 53 тысячи 478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств", - сказал Рудской.

По его словам, продолжается подготовка саперов из числа военных Вооруженных сил Сирии. "На сегодняшний день офицерами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ на территории Сирии подготовлено 740 специалистов по разминированию", - сказал Рудской.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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