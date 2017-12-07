ОНПП «Технология» и Setouchi Holdings Inc обсудили возможности сотрудничества
|
|
Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
Источник: https://technologiya.ru/
Представители Setouchi Holdings Inc (Япония) познакомились с производственными мощностями ОНПП «Технология». В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества предприятий в сфере экспорта технологий и продукции.
Гостям были продемонстрированы компетенции ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина в области разработки, серийного производства продукции из полимерных композиционных материалов и изделий конструкционной оптики. В частности, представлены возможности предприятия в создании крупногабаритных углепластиковых конструкций для авиационно-космической отрасли.
|Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
|Источник: https://technologiya.ru/
«Наиболее перспективным направлением сотрудничества с Setouchi Holdings Inc является поставка одного из самых передовых видов продукции нашего предприятия — изделий остекления для кабин экипажа, мы также заинтересованы в совместных работах в области современного скоростного судостроения», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
|Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
|Источник: https://technologiya.ru/
Президент Setouchi Holdings Inc Казуюки Окада (Kazuyuki Okada) выразил благодарность руководству ОНПП «Технология» за предоставленную возможность познакомиться с производственными мощностями предприятия. Стороны также обсудили возможность создания рабочей группы, главной задачей функционирования которой станет реализация достигнутых в ходе встречи договоренностей. Визит на «Технологию» представителей Setouchi Holdings Inc состоялся по приглашению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
|Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
|Источник: https://technologiya.ru/
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.11.2017 Ростех поставит композитные агрегаты для МС-21
09.11.2017 ОНПП «Технология» встретила участников обнинского предуниверситария
03.11.2017 Социальная программа ОНПП «Технология» получила высокую оценку участников пленума «Профавиа»
03.11.2017 Сотрудники ОНПП «Технология» осваивают новую версию стандарта железнодорожной индустрии
13.10.2017 Сельскохозяйственный самолет Т-500 выйдет в серию в 2018 году
22.09.2017 Теплоход на подводных крыльях «Комета» получит специальное остекление
15.09.2017 ОНПП «Технология» продемонстрировало новую продукцию на Международной специализированной выставке «Импортозамещение-2017»
13.09.2017 ОНПП «Технология» продемонстрировало производственные возможности представителям компании «Трансмашхолдинг»