ОНПП «Технология» и Setouchi Holdings Inc обсудили возможности сотрудничества



Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».

Источник: https://technologiya.ru/ Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».Источник: https://technologiya.ru/

Представители Setouchi Holdings Inc (Япония) познакомились с производственными мощностями ОНПП «Технология». В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества предприятий в сфере экспорта технологий и продукции.

Гостям были продемонстрированы компетенции ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина в области разработки, серийного производства продукции из полимерных композиционных материалов и изделий конструкционной оптики. В частности, представлены возможности предприятия в создании крупногабаритных углепластиковых конструкций для авиационно-космической отрасли.

Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология». Источник: https://technologiya.ru/

«Наиболее перспективным направлением сотрудничества с Setouchi Holdings Inc является поставка одного из самых передовых видов продукции нашего предприятия — изделий остекления для кабин экипажа, мы также заинтересованы в совместных работах в области современного скоростного судостроения», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология». Источник: https://technologiya.ru/

Президент Setouchi Holdings Inc Казуюки Окада (Kazuyuki Okada) выразил благодарность руководству ОНПП «Технология» за предоставленную возможность познакомиться с производственными мощностями предприятия. Стороны также обсудили возможность создания рабочей группы, главной задачей функционирования которой станет реализация достигнутых в ходе встречи договоренностей. Визит на «Технологию» представителей Setouchi Holdings Inc состоялся по приглашению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.