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ОНПП «Технология» и Setouchi Holdings Inc обсудили возможности сотрудничества

07.12.2017 ОАО "ОНПП "Технология" 86 0
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Setouchi на Технология
Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
Источник: https://technologiya.ru/

Представители Setouchi Holdings Inc (Япония) познакомились с производственными мощностями ОНПП «Технология». В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества предприятий в сфере экспорта технологий и продукции.


Гостям были продемонстрированы компетенции ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина в области разработки, серийного производства продукции из полимерных композиционных материалов и изделий конструкционной оптики. В частности, представлены возможности предприятия в создании крупногабаритных углепластиковых конструкций для авиационно-космической отрасли.


Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
Источник: https://technologiya.ru/

«Наиболее перспективным направлением сотрудничества с Setouchi Holdings Inc является поставка одного из самых передовых видов продукции нашего предприятия — изделий остекления для кабин экипажа, мы также заинтересованы в совместных работах в области современного скоростного судостроения», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.


Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
Источник: https://technologiya.ru/

Президент Setouchi Holdings Inc Казуюки Окада (Kazuyuki Okada) выразил благодарность руководству ОНПП «Технология» за предоставленную возможность познакомиться с производственными мощностями предприятия. Стороны также обсудили возможность создания рабочей группы, главной задачей функционирования которой станет реализация достигнутых в ходе встречи договоренностей. Визит на «Технологию» представителей Setouchi Holdings Inc состоялся по приглашению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.


Делегация Setouchi Holdings Inc (Япония) на ОНПП «Технология».
Источник: https://technologiya.ru/
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Технология ОНПП Ромашина

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