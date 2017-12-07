Путин призвал "Ростех" повышать эффективность работы
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Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград сотрудникам ГК Ростех. 7 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" должна понимать, для чего она создана - для того, чтобы работа была максимально эффективной, нельзя расширяться бесконечно и бесконтрольно, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сотрудникам корпорации.
"Нельзя расширяться бесконечно, бесконтрольно. Нужно точно понимать, для чего корпорация создана, куда она должна двигаться.. с тем, чтобы ее работа была оптимальной и максимально эффективной, конкурентноспособной. Эти вопросы у нас всегда находятся в зоне нашего внимания вместе с руководством корпорации, с правительством Российской Федерации, с вашими основными потребителями", - сказал Путин.
"Я хотел бы пожелать, чтобы вы, имея в виду все обстоятельства, опираясь на талантливых, работоспособных, в высшей степени мотивированных людей двигались дальше так же уверенно, как и было на протяжении предыдущего десятилетия", - добавил президент.
По мнению главы государства, вряд ли армия могла сегодня демонстрировать свою мощь, если бы были утрачены "критически важные предприятия для государства".
"Ростех" объединяет целые отрасли российской промышленности: вертолетостроение, двигателестроение, электроника, авиационные системы и компоненты, автомобилестроение, стрелковое оружие, радиоэлектронные технологии и прочее. На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, занимающихся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.
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07.12.2017
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